Comienza el debate en el Concejo por la regularización de la aplicación Uber en Santa Fe

En este caso y en primera instancia, los concejales de la ciudad de Santa Fe tratarán el decreto que faculta a la edil Titi Barletta, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Ambiente, para convocar a una ronda de consultas con todos los actores involucrados en el tema del transporte de pasajeros mediante el uso de aplicaciones.

Voces del Concejo

Desde el Concejo, la edila Barletta afirmó previo a la sesión afirmó: “Es fundamental ir camino a una movilidad inteligente y las aplicaciones son una alternativa, pero debemos también evitar la competencia desleal que sufren taxistas y remiseros. En este sentido, considero que la regulación de los sistemas de transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales es necesaria e impostergable”.

uber .jpg Uber en Santa Fe, el debate que se viene en el Concejo. google

“Nuestro objetivo es no frenar el progreso y asegurar que el avance tecnológico sea justo con todos los sistemas de transporte de la ciudad, otorgando asimismo seguridad a los usuarios. Solo así podremos garantizar que todos los usuarios reciban un servicio seguro y de calidad, independientemente del método de contratación”, argumentó.

Requisitos desde el municipio

Desde el municipio remarcaron que las plataformas de viajes entrarían dentro de lo que se enmarca en el servicio privado de pasajeros. El secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo destacó respecto a su tarifa diferencial con taxis y remises que "se le puede permitir algún grado de flexibilidad en la tarifa porque no se le impone la tarifa como sí se hace en el servicio público. Cuando esto avance, a las empresas que quieran tener legalizada su plataforma en Santa Fe les diremos que también se van a tener que acoplar a una tarifa para que dé un servicio que sea eficiente".

Mastropaolo dio detalles sobre los requisitos a cumplir que tendrán quienes oficien como transporte de pasajeros en plataformas de viaje en Santa Fe: "Las plataformas que legalicen su actividad en la ciudad deberán indicar a quién autorizan y a quién no, tener la información de qué tipo de viajes utilizan, que cumplan con los requisitos respecto a certificados de buena conducta, que no tengan antecedentes penales, que cumplan con el tipo de carné habilitante que tienen que tener, etc.".

"Vamos a limitar todo lo que hoy son quienes se levantan y dicen hoy voy a hacer de Uber porque lo necesito para un ingreso extra. Si se aprueba este mensaje tendrán un montón de trámites con los que cumplir y sino serán quienes ya tengan los habilitantes aprobados previamente como ser un conductor profesional de un taxi o remís, como también personas que quieran ser «uberistas»", remarcó para concluir.

Uber y Maxim en Santa Fe

A mediados del 2020, en medio de la pandemia por Covid-19 y luego de muchos rumores y suposiciones sobre el desembarco de la plataforma Uber en la ciudad capital, la misma compañía internacional de vehículos de transporte ratificaba su arribo con el servicio Uber Flash. Ya en el mes de octubre, la app que ofrece viajes y traslados de personas, comenzó a presentar su servicio a aquellos usuarios que necesitaban realizar "viajes esenciales" y al "personal de salud a trasladarse de manera segura desde y hacia los hospitales y centros de salud".

Rápidamente, taxistas y remiseros se manifestaron enérgicamente frente al municipio y al Concejo local pidiendo "la regulación urgente" del servicio. A una semana de su desembarco, Uber informaba que "más de 180 personas se anotaron para ser choferes". Ya a principios de este 2021, otra empresa internacional de viajes urbanos e interurbanos, Maxim, oficializaba su llegada a Santa Fe.