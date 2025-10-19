Comienzan las tutorías presenciales del programa "Quedate" para estudiantes con materias pendientes de secundaria

Uno Santa Fe | Santa Fe | materias

El Ministerio de Educación de Santa Fe pondrá en marcha este 20 de octubre una nueva edición del programa “Quedate”, destinado a alumnos que deben rendir materias antes de fin de año. Las tutorías se extenderán hasta el 19 de diciembre y, por primera vez, incluirán sedes no escolares en distintas localidades de la provincia.

19 de octubre 2025 · 10:28hs
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, informó que el próximo lunes 20 de octubre comenzarán las tutorías presenciales del programa “Quedate”, una iniciativa destinada a estudiantes de nivel secundario con espacios curriculares pendientes de aprobación.

Las actividades se desarrollarán hasta el 19 de diciembre y se llevarán adelante en escuelas seleccionadas según los indicadores educativos y las necesidades pedagógicas relevadas. En cada caso, el eje estará puesto en el acompañamiento individualizado de los alumnos para fortalecer sus trayectorias escolares y facilitar la aprobación de las materias adeudadas.

“Quedate” es un programa de tutorías para estudiantes de escuelas de gestión oficial y privada, diseñado para brindar herramientas de apoyo a quienes necesitan regularizar su situación escolar y rendir en las próximas mesas de examen. Se implementa en dos modalidades: presencial y virtual, con el objetivo de favorecer la continuidad educativa, reducir la repitencia y prevenir el abandono escolar.

En esta edición, el programa sumará sedes no escolares, que funcionarán en dependencias de entidades, instituciones y organizaciones públicas de diferentes localidades. La decisión se tomó a partir de experiencias previas exitosas, que demostraron gran participación estudiantil en espacios comunitarios alternativos.

La subsecretaria de Educación Secundaria, Mariela Bosio, destacó que “desde el Gobierno Provincial encabezado por Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, se trabaja para fortalecer las trayectorias educativas mediante dispositivos de acompañamiento pedagógico, como una estrategia orientada a favorecer la continuidad escolar y disminuir la repitencia”.

Las sedes no escolares fueron estratégicamente seleccionadas por su accesibilidad y cobertura poblacional, y funcionarán en horarios alternativos al escolar, para garantizar que los estudiantes puedan asistir en contraturno.

