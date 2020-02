¿Cómo es el protocolo por el posible caso de coronavirus que activó el Iturraspe?

Santa Fe inició el protocolo de actuación por un posible caso de coronavirus. La paciente, oriunda de Recreo, estuvo de viaje en Japón y se encuentra, como indica el protocolo sanitario, aislada e internada en el Hospital Iturraspe a la espera de los resultados de los análisis.

Francisco Villano, director del nosocomio, comentó: "La paciente tiene 35 años, viene desde Japón, vía Los Ángeles - Buenos Aires, llegó hace 48 horas y en las últimas 24 horas tuvo fiebre y tos. Eso la ubica en la categoría de caso sospechoso".

Explicó que fue un familiar quien la hizo concurrir al hospital. "Decidimos obviar el protocolo rígido del pase por la guardia. Lo acotamos, evitamos ese paso por la guardia y la internamos en un sector de aislamiento que el nuevo Hospital Iturraspe tiene para este tipo de situaciones u otras"

"Se le hace todo el laboratorio clínico, la extracción de las muestras con hisopado, se manda ese material de forma inmediata al laboratorio central y de ahí se lo deriva al Malbrán para confirmar o descartar la posibilidad de diagnóstico por coronavirus. El hecho de tener clínica y nexo epidemiológico (venir de un país con circulación de virus) la ubica en esa categoría y a partir de ahí se dispara el protocolo", subrayó en declaraciones a la emisora LT 10.

LEER MÁS: Analizan un posible caso de coronavirus en Santa Fe

Villano subrayó: "Hace más de un mes estamos en estado de alerta. Hoy tuvimos una reunión con áreas puntuales del hospital; para tomar conductos, insumos que se necesitan, cómo actuar, de la forma más rápida posible y que el personal de salud esté capacitado para recibir ese paciente y tener las medidas de bioseguridad que correspondan para evitar el contagio en el personal de salud".

Aclaró: "El protocolo se va actualizando diariamente, desde el Ministerio de Salud. Tenemos comunicación fluida en forma permanente pero actualmente se está aplicando en forma más intensiva".

Carolina Cudos, directora de Epidemiología, precisó que la provincia aplica los protocolos dispuestos por Nación adaptados a la provincia de Santa Fe. A nivel país, el procedimiento de actuación se activó el martes 25, con el arribo del primer vuelo de Italia, mismo día que el arribo de la paciente santafesina.

Toda la atención está puesta en los aeropuertos de la Argentina. En ese sentido, Cudos remarcó que "el de mayor riesgo es el de Rosario porque es una vía alternativa a Ezeiza en el caso de que un avión no pueda aterrizar allí.

Comentó que el protocolo nacional no exige tomar la temperatura de todos los pasajeros. "Eso ya está demostrado que no sirve por dos cosas principales. Una, el paciente puede estar incubando la enfermedad y no tener síntomas en ese momento; la otra es que el paciente pudo haberse tomado un antitérmico y no tener fiebre. Entonces, esta toma de temperatura demostró a nivel mundial que no tiene ningún impacto".

En relación a la actuación sanitaria, precisó: "Se le realiza un diagnóstico autorreferenciado, de dónde vino y si tiene algún síntoma. La persona deja un contacto por si llega a tener síntomas. Si efectivamente esta persona realiza luego la consulta (por tener algún síntoma) se tienen lo contactos de toda la lista de pasajeros para que ningún otro esté enfermo".

Y continuó: "Si vengo de viaje y vengo sin síntomas no tengo que acudir al médico. Si vengo de viaje y tengo un resfrío, el coronavirus no da resfrío. Puede tener otro virus, que provoque un resfrío pero no tengo coronavirus".

Con el objetivo de detectar viajeros con síntomas que pudieran haber estado en contacto con otros casos, se elaboraron las siguientes recomendaciones para asegurar la atención y el cuidado de todos ciudadanos nacionales y extranjeros:

Todos los vuelos que lleguen directo de Italia serán evaluados, en una posición remota por agentes sanitarios de la Dirección Nacional de Sanidad de Frontera. Esta acción se llevará a cabo, dentro del mismo avión y deberán completar la declaración jurada de salud del viajero.

Cada pasajero también se comprometerá a través de la declaración jurada de salud a reportar síntomas en el caso de que los mismos se desarrollen con posterioridad al ingreso al país.

Todos los pasajeros contarán con la seguridad de que ante la eventualidad de detectarse un caso durante o luego del ingreso, el Ministerio de Salud de la Nación podrá ubicarlos para evaluarlos y prestarles el debido cuidado.