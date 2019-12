Como hace 50 años: el primer auto que cruzó el Túnel volverá a hacerlo

En el día en que el Túnel cumple 50 años, el automóvil que aquel 13 de diciembre de 1969 fue el primero en cortar la cinta de inauguración y el primero en cruzar el viaducto, volverá a hacerlo.

Se trata del Rambler Ambassador 380 modelo 1969 que hoy en día es propiedad de Marcelo Ortolano, quien vive en la localidad santafesina de San Guillermo, en el departamento San Cristóbal. Le aseguró a UNO: "No tiene precio y creo que no lo voy a vender jamás”.

Trece de diciembre de 1969. Una fila de Rambler se preparan para transitar por primera vez el viaducto. La encabeza un coche oficial, de color blanco, diferente al resto que en su mayoría son negros. No lleva patente, sino una placa de bronce, común en esa época para identificar los vehículos de los gobiernos, en este caso de Santa Fe.

Ambassador corte de cinta va.jpg Inauguracion del Tunel Subfluvial, 13 de diciembre de 1969

Marcelo Ortolano de San Guillermo, departamento San Cristóbal, es un fanático de los autos clásicos y antiguos. Cuenta que sin querer lo encontró, fue hace dos años y medio y que no estaba entre sus planes, pero tras conocer la historia del auto no dudó en hacer una oferta.

Si bien no tiene una chapa patente que pueda certificar que se trata del mismo vehículo, algo que haría mucho más sencillas las cosas, Marcelo guarda toda la documentación del auto y saca conclusiones a partir de la fotografía de la inauguración del túnel.

New Project (5).jpg Casi 50 años después, así luce el Rambler Ambassador

New Project.jpg Casi 50 años después, así luce el Rambler Ambassador

"Cuando lo compré, no lo compré solo porque lo que me dijeron, sino porque me mostraron la carpeta, los papeles y documentación. Después seguí investigando y evidentemente se trata del mismo auto”, le dijo a UNO Santa Fe.

Marcelo cuenta que fue buscando detalles: “En la foto, por ejemplo, se ve que en la luneta trasera tiene como una cortina, una persianita. Si bien ahora no la tiene, quedó todo el anclaje, están todos los hierritos, soportes”.

Otra particularidad, siguió contando, “es que en la parte del baúl hay un cable que se conectaba a una antena, como una radio de comunicación. Eso todavía está en el auto”.

New Project (2).jpg Casi 50 años después, así luce el Rambler Ambassador

Actualmente, el auto está pintado de celeste. Eso se debe a que el anterior dueño decidió quitarle el blanco. “Tiene una chapita identificatoria en donde están todos los códigos, de pintura y de tapizados. Y el que tiene es de color blanco, ese es el original”, relató. De hecho, queda en evidencia en algunos sectores del auto en donde la pintura celeste comienza a descascararse.

“Tiene 85 mil kilómetros de fábrica, de los cuales ya le hice cuatro mil”, afirmó. Sobre el particular, hay que aclarar que en el año 1980 sufrió un cambio de motor pero fue reemplazado por otro similar. Se trata del clásico motor “Tornado”, que hiciera famoso otra línea de autos como Torino. Pero atención, toda la modificación quedó registrada y así lo ponen en evidencia los documentos que mostró Marcelo.

La NOTA ORIGINAL que salió en UNO SantaFe

