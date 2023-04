Cómo trabajará el comercio en la ciudad de Santa Fe esta Semana Santa

Desde el Centro Comercial de Santa Fe informaron cómo trabajará el sector este fin de semana largo por los feriados de la Semana Santa. Desde la entidad realizaron un relevamiento en la peatonal San Martín y en las distintas avenidas de la ciudad, de lo que se deriva que el jueves y el sábado el comercio abrirán en los horarios habituales . En tanto, el viernes, por ser feriado nacional, el comercio en la ciudad de Santa Fe no va a tener actividad.

El Jueves Santo 6 de abril es considerado día no laborable, mientras que el Viernes Santo, 7 de abril, es feriado nacional. Lo primero que se debe señalar es que el jueves será día no laborable, mientras que el viernes será feriado. En el primer caso, los empleados tienen la posibilidad de elegir si desean o no trabajar. En caso de hacerlo, se les pagará el sueldo como un día corriente. En cambio el viernes, quienes deseen o estén obligados a trabajar, deben cobrar el doble de lo que ganan en un día corriente.

Así lo explica la Ley 20.744, en cuyo artículo 167 dice que en los días no laborables “será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación”. “En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador”, indica.

