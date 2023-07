Con gran acompañamiento, Alvizo cerró su campaña: "Vamos a dar vuelta la historia de la ciudad"

Camino a l as elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de próximo 16 de julio, Rodrigo "Tata" Alvizo encabezó el cierre de campaña junto a más de 400 personas en el club Raíces Argentinas. En el Día de la Independencia, el precandidato a intendente por Santo Tomé por la lista Unamos Fuerzas renovó su compromiso de construir patria y lograr que la ciudad sea verdaderamente independiente.

Para Rodrigo Alvizo, seguridad, inclusión y producción son los ejes de trabajo “para dar vuelta la historia y construir la Santo Tomé que soñamos".

"Más de 400 vecinos y vecinas se acercaron al lugar, compartieron este hermoso momento también en forma de agradecimiento nuestro porque han trabajado mucho en esta campaña para poder posicionarnos y contar las ideas que tenemos, las propuestas, la plataforma de gobierno", dijo Tata Alvizo.

"Con todo nuestro equipo de trabajo estamos contentos de haber compartido con las vecinas y los vecinos de Santo Tomé este cierre de campaña y dar un último impulso para esta semana que queda para convencer a los indecisos", sostuvo y reconoció: "Sabemos que la política no está en su mejor momento pero nosotros somos unos privilegiamos con Rosana (Zamora) porque hemos recorrido la ciudad, en todos los puntos hemos recibido mucho cariño, mucho afecto, muchos abrazos y eso también demuestra que hemos trabajado muy bien durante todo este tiempo".

En relación a sus expectativas para los comicios del próximo domingo, Alvizo expresó: "Queremos ganar las internas, posicionarnos de la mejor manera, queremos que Rosana (Zamora) haga una muy buena elección para tener mayoría en el Concejo porque es importante que el legislativo pueda acompañar al ejecutivo como oficialismo" y continuó: "Necesitamos tener la mayor cantidad de concejales y concejalas, necesitamos de una diputada que sea parte del equipo, necesitamos un gobernador santotomesino también para que nos ayude a gestionar con Nación y necesitamos que el senador también sea de nuestro equipo para hacer las mejores leyes para nuestra ciudad".

Por su parte, la precandidata a concejala Rosana Zamora, aseguró que "las expectativas para las PASO son altas" y argumentó: "Creemos que estamos presentando en este tramo final las mejores propuestas para la ciudad. Entendemos que hay muchas candidaturas a concejales y a concejalas, algunas son fotos pero nosotros somos propuestas: sabemos qué queremos y hacia dónde vamos, hacia esa ciudad que queremos construir y fundamentalmente somos un equipo que venimos trabajando hace muchos años en la ciudad, sabemos qué le pasa a los santotomesinos".

"Estaría bueno que en esta semana los santotomesinos empiecen a escribir y hacer una anotación de aquellas cosas que no queremos más y buscar dentro de las opciones las mejores propuestas. Nosotros tenemos planes y proyectos para seguridad, para lo que es inclusión e infraestructura", aseveró y cuestionó: "No puede ser que en los tiempos que estamos viviendo haya barrios que no tengan agua, transitabilidad e iluminación".

Otra Santo Tomé es posible pero hay que trabajar para eso", cerró.