Después de un comienzo de martes con cielo nublado, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar y se espera una semana con jornadas estables

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este martes e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada nublada y con una temperatura de 19.5º a las 7.30 de la mañana y una m áxima prevista de 27° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son algo inestables, mejorando. En el día de la fecha, si bien se mantiene una configuración en las masas de aire sobre la zona central y litoral del país, el ingreso de flujos de aire frío en superficie tiende a mejorar las condiciones de intesbilidad en la región. Esta situación genera que gradualmente las condiciones se estabilicen , con jornadas mayormente soleadas a con leve nubosidad, a priori no se prevé eventos de lluvia para los próximos días . Con respecto a las temperaturas, no se espera una variación de los registros térmicos, pero si una leve tendencia en ascenso de las máximas hacia el fin de semana .

Miércoles con cielo parcialmente nublado a con nubosidad variada y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 18º y leve ascenso en las máximas, 30º. Vientos moderados de dirección sur/sureste.

En tato para el jueves se espera cielo parcialmente nublado a con nubosidad variada y con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 30º. Vientos leves a moderados de dirección este/noreste.

Por último, viernes con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 29º. Vientos leves de dirección este/noreste, rotando a leves de dirección sureste.