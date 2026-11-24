El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada nublada y con una temperatura de 19.5º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 27°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables, mejorando. En el día de la fecha, si bien se mantiene una configuración en las masas de aire sobre la zona central y litoral del país, el ingreso de flujos de aire frío en superficie tiende a mejorar las condiciones de intesbilidad en la región. Esta situación genera que gradualmente las condiciones se estabilicen, con jornadas mayormente soleadas a con leve nubosidad, a priori no se prevé eventos de lluvia para los próximos días. Con respecto a las temperaturas, no se espera una variación de los registros térmicos, pero si una leve tendencia en ascenso de las máximas hacia el fin de semana.
Santa Fe tendrá varios días sin lluvias y temperaturas de hasta 30°
Después de un comienzo de martes con cielo nublado, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar y se espera una semana con jornadas estables
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Miércoles con cielo parcialmente nublado a con nubosidad variada y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 18º y leve ascenso en las máximas, 30º. Vientos moderados de dirección sur/sureste.
En tato para el jueves se espera cielo parcialmente nublado a con nubosidad variada y con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 30º. Vientos leves a moderados de dirección este/noreste.
Por último, viernes con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 29º. Vientos leves de dirección este/noreste, rotando a leves de dirección sureste.