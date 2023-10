Con su hija de siete años un delincuente asaltó y golpeó a una taxista: "Soy jubilada, tengo que seguir trabajando"

Este martes por la mañana, una taxista sufrió un violento robo cuando dejó a un pasajero en su destino. "Llevate el auto, pero no me hagas nada", le rogó

"Veníamos charlando, me dijo que estaba separado y que desde ayer tenía a la nena. Me pagó lo que debía, agarré la billetera para poner la plata y en eso me pegó con el arma, me quitó el celular y me pedía otro más. Se tiró encima mío y me pegaba, le dije que no tenía otro teléfono, que trabajo con el sistema", contó la mujer.

•LEER MÁS: Balearon a un hombre en barrio Loyola: lo dieron por muerto pero logró sobrevivir

taxista jubilada robo (2).jpg

La taxista se vio muy sorprendida por el cambio de actitud del delincuente: "Hablaba bien, me contó que estaba trabajando en un local del centro. Venía con una nena de siete años, la hizo bajar y ella se quedó mirando cómo me pegaba, eso me dio impotencia. Le dije «llevate la llave, el auto, pero no me hagas nada» y me contestó «no te hagas la viva», y me insultó".

"Apreté el botón de pánico y llamé a gente que estaba parada ahí. Me comuniqué con la empresa y enseguida me mandaron la policía", recordó entre lágrimas la mujer que hace 28 años trabaja arriba del taxi. "Tengo que seguir trabajando, no me queda otra. Tengo a mi marido que también trabaja, la estamos luchando como todo el mundo. Estoy jubilada y sigo laburando, le sigo aportando al Estado", cerró.

•LEER MÁS: Desarticularon en Rosario a una red de trata que captaba modelos para la plataforma digital OnlyFans