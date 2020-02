Con total impunidad asaltaron una panadería en Candioti Norte

En la siesta del miércoles, el local de la panadería La Salette ubicado en Alberdi 4053, en barrio Candioti Norte fue blanco de dos asaltantes que con total impunidad y sin importarles quedar registrados en la cámaras de vigilancia, se llevaron dinero y elementos personales de la empleada.

panadería La Salette.jpg La panadería de Candioti Norte UNO Santa Fe

Marcos el propietario dijo a la prensa: "La situación no duró mas de un minuto y la modalidad es siempre la misma, dos en moto que llegan armados pero esta vez con el agravante de que saltaron el mostrador y además de llevarse el dinero de la caja, comenzaron a exigirle más a la empleada, algo que no había y decidieron llevarse el celular de la chica, la plata de su billetera y el dinero de la clienta que estaba en ese momento".

Pero lo más llamativo del caso fue lo ocurrido con el 911. "Llamamos dos veces a la central de emergencia para avisar lo sucedido, pero ellos nunca le dieron el aviso a la Tercera, que es la dependencia que le corresponde actuar en la zona. Yo me acerqué personalmente hasta ahí porque nadie venía y la persona que estaba trabajando me dijo que no tenían aviso".

Pese al episodio ocurrido el comerciante dijo que deben seguir trabajando y lo único que tienen a mano es difundir lo sucedido, subiéndolo a las redes y ayudándose con que la noticia se reproduzca en los medios. "La vez pasada gracias al video al delincuente lo detuvieron", confirmó.

También se sinceró y dijo que después de lo ocurrido con el empresario de turismo, quien perdió la vida en un hecho de inseguridad: "Sinceramente tenemos miedo, porque vemos que nadie te da respuesta. El Estado no está, los políticos no se involucran para poder combatir el problema, parece que nos acostumbramos a vivir así. Hacemos una marcha, reclamamos, pero después todo sigue igual".

Video del momento del robo;