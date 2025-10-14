El suboficial Marcelo Gorosito, de la Brigada Motorizada de Rosario, relató cómo salvó la vida de un hombre que se provocaba heridas con un arma blanca gracias al uso del nuevo dispositivo.

Captura de video. Un policía de Santa Fe utilizó una pistola Taser para frenar a un hombre que se autolesionaba con un arma blanca

“ Ahora tenemos más poder de resolución; en otra situación no hubiésemos tenido el mismo desenlace ”, aseguró el suboficial Marcelo Gorosito , de Rosario, tras haber utilizado una pistola Taser para reducir a un hombre que se autolesionaba con un cuchillo. El hecho ocurrió un domingo por la mañana en un edificio de calle Necochea al 1600 , en la ciudad de Rosario, y permitió salvarle la vida al agresor , quien fue posteriormente asistido por personal médico.

El caso constituye la segunda intervención con una Taser desde que el Gobierno provincial entregó estos dispositivos a las fuerzas de seguridad. La provincia de Santa Fe adquirió recientemente 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna , por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia , como parte de un plan integral para fortalecer el equipamiento policial y reducir el uso de armas letales .

El gobierno de Santa Fe comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Las Taser inmovilizan a un agresor mediante una descarga eléctrica controlada que no genera lesiones graves, mientras que las Byrna, que funcionan con dióxido de carbono, disparan proyectiles cinéticos de polímeros, algunos de ellos con sustancias irritantes, según el tipo de cartucho.

“La Taser fue indispensable en esta ocasión”

El suboficial Gorosito relató que el operativo se desarrolló en un contexto de alta tensión: “Era una situación muy compleja, donde el riesgo era muy alto. En otra circunstancia hubiese demandado mucho más tiempo”, explicó.

“Creo que gracias a la Taser se le salvó la vida a este muchacho. Me deja la sensación de haber accionado de la manera correcta: el uso del dispositivo fue indispensable, porque si a él no le importaba su integridad física, mucho menos la de un tercero”, señaló.

El hombre reducido fue trasladado por los servicios de emergencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde recibió atención médica.

Antecedente reciente en Rosario

El primer uso de una Taser en Santa Fe se registró a fines de septiembre, también en Rosario, cuando una suboficial la utilizó para reducir a una mujer que agredía a los policías que habían intervenido en un caso de violencia de género.

Según el informe oficial, los agentes asistían a una mujer descompensada tras ser agredida por su pareja cuando la hermana de la víctima comenzó a increpar y atacar al personal policial. Tras varias advertencias, la mujer se abalanzó sobre ellos, poniendo en riesgo la integridad de los efectivos y la posibilidad de sustraerles el arma reglamentaria. En ese momento, la suboficial accionó su Taser, logrando neutralizar la situación sin lesiones graves.

La adquisición de las Taser y las Byrna se enmarca en la estrategia del Gobierno provincial para incorporar herramientas intermedias entre las armas de fuego y la contención física.

El plan incluye la capacitación de instructores especializados que luego entrenarán a policías en todo el territorio santafesino, y la compra de 200 cámaras corporales (bodycam) y 600 cartuchos adicionales, con el objetivo de aumentar la transparencia y eficacia operativa en cada intervención.