Confirman que no habrá corte de agua en barrio Las Paltas pese al anuncio de la cooperativa

Aguas Santafesinas y la cooperativa de Rincón garantizaron la continuidad del servicio hasta finalizar las obras de ampliación de la planta potabilizadora

Los vecinos del barrio Las Paltas, en Colastiné Norte , habían manifestado su preocupación por el futuro del servicio de agua potable , luego de que la cooperativa de agua de San José del Rincón informara que desde mayo de 2026 dejaría de brindar el suministro en la zona.

La situación generó alarma entre las cerca de 200 familias que viven en el barrio, ante el riesgo concreto de quedarse sin un servicio esencial. Sin embargo, en los últimos días, Aguas Santafesinas (ASSA) comunicó avances en un proyecto conjunto con la cooperativa , que permitiría garantizar el abastecimiento de agua potable hasta la finalización de las obras en la planta potabilizadora de Rincón .

En diálogo con LT10, la presidenta de la vecinal de Colastiné Norte, Claudia Bornizen, confirmó que el proyecto ya se encuentra en una instancia clave. “Según la información oficial que tenemos, el proyecto ya estaría avanzando en el Ejecutivo. Las obras se estarían iniciando este año por parte de ASSA, para ampliar la planta potabilizadora de Rincón, junto a la cooperativa”, explicó.

Una solución por etapas para un reclamo histórico

Bornizen detalló que la primera etapa del plan contempla abastecer al loteo Las Paltas, sector que ya cuenta con red domiciliaria de agua. “En principio se va a poder abastecer al loteo Las Paltas, que es donde ya existe la red. Luego, en una segunda etapa, se avanzaría con gran parte de Rincón y con lo que resta de Colastiné Norte, zonas que hoy no cuentan con el servicio”, indicó.

Además, llevó tranquilidad a los vecinos al señalar que no habrá corte del suministro mientras se desarrollan las obras. “Según la comunicación oficial, la cooperativa se reunió con ASSA y se garantizó la continuidad del servicio hasta que la obra esté terminada. En principio, el problema estaría solucionado”, sostuvo.

Seguimiento vecinal y expectativa

Desde la vecinal aseguraron que, si bien el conflicto no escaló, mantienen el seguimiento del proceso. “Por eso no seguimos gestionando nuevas acciones, pero seguimos en contacto, atentos a que se cumpla lo que se comunicó oficialmente a los vecinos”, remarcó Bornizen.

