Conmoción en Cayastá por la muerte de una pareja en el trágico accidente de la Panamericana

Dos transportistas santafesinos murieron tras ser embestidos por un camión que perdió el control y se cruzó de carril. El siniestro dejó tres víctimas fatales

24 de octubre 2025 · 11:31hs
El choque se registró en el kilómetro 73 de la ruta Panamericana.

El brutal accidente ocurrido este jueves sobre la autopista Panamericana continúa generando conmoción. Entre las tres víctimas fatales se confirmó que dos eran oriundas de la localidad santafesina de Cayastá. Se trataba de una pareja de transportistas que viajaba hacia Buenos Aires con un camión cargado de zanahorias.

De acuerdo con los primeros informes, el siniestro se produjo cuando otro camión habría reventado un neumático, lo que provocó que su conductor perdiera el control del vehículo, se cruzara de carril y embistiera de frente a los transportistas santafesinos.

Las identidades

El presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli, confirmó la identidad de las víctimas y expresó la conmoción de toda la comunidad: María Alfonso y José Escobedo.

Según relató, el hombre tenía alrededor de 45 años y la mujer, unos 40. Ambos eran conocidos en la zona por su labor vinculada a la cosecha y transporte de zanahorias, una de las actividades típicas del distrito en esta época del año.

“Estamos todos muy golpeados, nos conocemos entre todos. Eran personas muy queridas, trabajadores del transporte. Es una tragedia enorme”, afirmó en diálogo con el programa De 10 por LT10.

ACCIDENTE

“Yo fui muchos años camionero, y sé los riesgos que se corren. Lo que pasó fue imposible de evitar: un camión se cruza de mano, no hay reacción posible”, señaló Berli, visiblemente afectado.

El accidente, que tuvo repercusión nacional por la violencia del impacto, ocurrió a primera hora de la tarde y los cuerpos fueron identificados horas después. La comunidad de Cayastá y localidades vecinas, como Santa Rosa, permanecen consternadas a la espera del arribo de los restos para su despedida.

