Continúa el alerta por tormentas fuertes en la ciudad

La ciudad de Santa Fe tuvo una madrugada con lluvias luego de un sábado con una temperatura máxima que rozó los 40 grados. Las precipitaciones trajeron alivio y para hoy se espera una máxima de 21 grados.

Hasta las 9.00 de hoy, la red de estaciones meteorológicas de la municipalidad registraron los siguientes datos: en el Centro 13,25 mm, en Alto Verde 12,75 mm, en el CIC de Facundo Zuviría 17,25 mm y en el Hospital de Niños 9,50 mm. La intensidad máxima fue de 21,00 mm/h, a las 05:35 hs. En tanto, la velocidad máxima de viento se registró a las 2.10 horas con ráfagas de 46,3 km/h del sector Sur Sureste.

En función de los protocolos existentes, el municipio mantiene la supervisión permanente de las estaciones de bombeo y de los sistemas de desagües de la ciudad que funcionan que funcionan con normalidad. En tanto, en el Sistema de Atención Ciudadana se ha registrado una solicitud por cable por caer.

En cuanto al transporte público por pasajeros, todas las líneas funcionan con normalidad.

Alerta vigente

Debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente el aviso de alerta por tormentas fuertes; afectando al centro y sudeste de Santa Fe, el Municipio recuerda a la población la importancia de retirar de la calle todo aquel elemento que pueda obstruir las bocas de tormenta.

Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000, o bien a través de las redes sociales del Municipio en Facebook y Twitter.

Pronóstico

Para el domingo se espera cielo cubierto a con nubosidad variable y condiciones inestables. Probabilidad de lluvias y tormentas y temperaturas en descenso. Mínima de 19º y máxima de 21º.

En el arranque de semana, para el lunes, cielo nublado a con nubosidad variable y condiciones inestables. Probabilidad de lluvias débiles aisladas y temperaturas en en descenso. Mínima de 9 grados y máxima de 12.

El martes el cielo estará nublado a con nubosidad variable. Condiciones inestables, mejorando hacia la tarde y probabilidad de lluvias débiles aisladas. Temperaturas en en descenso. Mínima de 9 y máxima de 12.