Jornada gris y algo inestable para dar comienzo al mes de diciembre en la ciudad de Santa Fe

1 de diciembre 2025 · 07:58hs
José Busiemi

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo cubierto y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 21.3º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa la presencia de un sistema de alta presión frente la costa bonaerense y la Patagonia que combinado con la masa cálida y húmeda sobre la región litoral, mantiene algunas condiciones de ligera inestabilidad. No obstante, el viento de dirección sur/sureste, hace que las mismas vayan mejorando a lo largo de la jornada. Con respecto a las temperaturas, se espera un ascenso gradual desde mediados de la semana.

Martes con cielo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 20º y máxima 29º. Vientos leves del sector sur/sureste.

En tanto el miércoles se espera una jornada con cielo algo nublado a soleado y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 20º y leve ascenso de las máximas, 31º. Vientos leves del sector sureste, rotando a leves del sector este/noreste.

Por último, jueves con cielo mayormente soleado a soleado y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 20º y leve ascenso en las máximas, 33º. Vientos leves del sector noreste.

