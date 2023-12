Continúan sin prestar servicio en la ciudad las líneas 4 y 14 de colectivos

Por el despido injustificado por parte de la empresa a dos choferes de colectivos, las líneas 4 y 14 no prestan servicios desde el martes por la mañana en la ciudad de Santa Fe. Así lo decidieron en asamblea los trabajadores buscando que se dé marcha atrás con la medida. Por el momento, la medida es por tiempo indeterminado. ya que no se ha recibido ningún tipo de respuesta hasta el momento.

En diálogo con el Móvil de UNO 106.3 José Luis, delegado de los choferes de ambas líneas, afirmó: "Dos compañeros han recibido los telegramas de despido sin causa y se habló a la empresa por la decisión que ellos tomaron y nos convocamos con los trabajadores para realizar una asamblea y a no aceptar el despedido de los compañeros, desde las 9 de la mañana se pararon los servicios hasta tanto estos compañeros vuelvan a sus tareas".

Las líneas 4 y 14 de colectivos no prestan servicio por el despido de dos choferes

Al ser consultado si la medida está prevista que pueda levantarse, por el momento el delegado manifestó: "Se verá cómo se resuelve con el correr de las horas, buscando que los trabajadores retornen a sus puestos de trabajo. Pedimos disculpas a los usuarios del servicio pero no se podía hacer otra cosa para manifestar el descontento con la medida de la empresa".

En cuanto a los motivos de los despidos el gremialista aclaró: "Uno es sin causa y se trata de un compañero que pertenece a la lista de UTA (oficialista), dentro de un foro gremial por lo que la empresa no puede despedirlo y el otro se trata del chofer cuyo colectivo quedó empantanado en las vías del ferrocarril, que si bien entendemos que pudo ser una decisión equivocada la que tomó el compañero. Sabemos que fue un día particular donde el temporal hizo que los coches no pudieran prestar los servicios en los recorridos establecidos por la cantidad de agua acumulada en los distintos barrios".

