Contra el veto de Milei las universidades paran en todo el país: qué pasa en Santa Fe

La medida es por 24 horas. En la ciudad de Santa Fe continúan las clases abierta y hoy se realizará una charla. No hay tomas en las casas de altos estudios locales

• LEER MÁS: Una diputada santafesina habló del proyecto que pretende declararla persona no grata: "No puedo ser castigada por mi voto"

"El Frente Sindical ha resuelto la profundización del plan de lucha con un horizonte de disputa con el gobierno nacional, que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario", considera el comunicado del gremio.

En la ciudad de Santa Fe, si bien no se llevan adelante tomas en ninguna casa de estudio, para no alterar el desarrollo de las clases, si se realizan clases abiertas y este jueves se llevará a cabo una asamblea en la explanada de Rectorado, convocada por diversas agrupaciones pero que no es convocada por la FUL.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FRANJA MORADA LITORAL (@franjalitoral)

A las 19 en el salón Apel, San Lorenzo 1985, se realizará una charla bajo el lema: "El derecho a la educación en la Argentina" a cargo del doctor en Educación, Guillermo Ruiz.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Federación Universitaria del Litoral (@unl.ful)

Por otro lado, el sábado harán una bicicleteada en la costanera desde bulevar y San Jerónimo hasta la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La actividad comenzará a las 9:30.

"Es una actividad de visibilización en el contexto de universidades de puertas abiertas, para mostrarle a la sociedad todo lo que le aporta la universidad, que es un ir y venir. Entendemos que esto es una lucha a largo plazo, queremos darle una continuidad en el tiempo y que se vea por la sociedad", explicó a UNO Santa Fe el presidente de la FUL, Franco Maggi.

Auditorias

En medio de la combustión, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales.

Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales detallaron fuentes oficiales.

La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y en respuesta a la solicitud que habían hecho legisladores del PRO y el MID ante el Gobierno nacional en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa de Gobierno.

Hasta este martes, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorías.

Ese cuerpo está encabezado por Juan Manuel Olmos, dirigente peronista y vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.

La conclusión del dictamen firmado por Barra establece: "A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.º 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales".

Se justifica en que "el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521".

• LEER MÁS: Asambleas, bicicletada y visibilización: como continúa la lucha de estudiantes santafesinos tras el veto