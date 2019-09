Como viene sucediendo hace un par de semanas, la transición municipal en la ciudad de Santa Fe volvió a sumar un nuevo capítulo. Y otra vez, como en ocasiones anteriores, la cuestión pasó por la deuda que dejará el actual gobierno local y con la que se encontrará Emilio Jatón, quien asumirá como intendente el 10 de diciembre.

El intendente José Corral fue consultado nuevamente por la prensa en relación a la deuda existe. El actual mandatario advirtió que todavía "quedan algunos meses" para conocer la deuda total. En esa línea, apuntó: "Depende de cuánto nos mande la provincia".

Señaló que son 283 millones lo que "informamos en la comisión de transición" y aclaró que "todos los meses se devenga alguna deuda nueva, yo estoy hablando a julio que es la deuda consolidada".

Semanas atrás, y luego de una reunión entre equipos técnicos de la transición, funcionarios del actual gabinete se habían manifestado en el mismo sentido y anticiparon que "no se puede estimar con precisión la deuda a fin de año "ya que depende de los ingresos que tengamos, del contexto nacional, y sobre todo, del envío de los fondos retenidos por provincia a este municipio".

Justamente, no tener certezas sobre cómo encontrará la caja el próximo intendente cuando asuma es lo que le preocupa al equipo técnico de Jaton. "Nos vamos muy preocupados, más de lo que vinimos", dijo al finalizar ese encuentro María Laura Mondino, una de sus emisarias del mandatario electo. "Lamentablemente no tenemos una proyección de la deuda hacia fin de año. No tenemos información certera de cuál es la deuda con la que nos vamos a encontrar a fin de año", afirmó la actual concejal tras el último encuentro del 21 de agosto.

Este martes, el ex candidato a gobernador de Santa Fe, insistió en que la deuda dependerá "en buena medida qué haga el gobernador, como ha hecho en otras ciudades que les ha hecho adelanto de coparticipación. Rosario es una, y hay otras".

"Yo quiero pensar que el gobernador no le quiere hacer las cosas difíciles al futuro intendente (Emilio Jatón). Me parece que quien va a asumir el 10 de diciembre y esta gestión, tenemos que trabajar juntos para reclamar los fondos que a Santa Fe le corresponden", manifestó.

La deuda, a la cual hace referencia el municipio, asciende a un monto que casi duplica el pasivo municipal dado a conocer (mayor a 500 millones de pesos). Desde la Casa Gris, fue el ministro de Economía Gonzalo Saglione quien respondió enfáticamente y afirmó que "la deuda del gobierno provincial con la Municipalidad de Santa Fe es de cero pesos”.