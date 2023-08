LEER MÁS: Buscan a un hombre que falta de su casa en Santa Fe desde el jueves pasado

"No queremos tener problema con la gente. Nos vamos a manifestar pacíficamente. Queremos novedades sobre la desaparición de José. Según la Policía lo siguen buscando, pero a nosotros nos nos brindaron ninguna información todavía", sostuvo una de las manifestantes.

Francioni fue visto por última vez en la ciudad de Santa Fe, el 15 de junio de 2023. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia solicita cualquier información sobre José Alberto Francioni, de 32 años, quien fue visto por última vez en la ciudad de Santa Fe el 15 de junio de 2023.

"No sabemos nada. Desde el día que él desapareció nadie me llamó. Cuando cortamos en Aristóbulo y Gorriti me convocaron a una reunión con el fiscal y que me iban a mantener informada del trabajo que realizaban. Pero eso nunca pasó. Esa fue la única comunicación", dijo María, su madre, en diálogo UNO Santa Fe.

