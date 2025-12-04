Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 4 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y La Costa

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por cambio de postes de baja tensión, reemplazo de postes, reformas en Subestación, reemplazo de postes y columnas, reemmplazo de postes de baja tensión, reemplazo de conductor, mantenimiento, maniobras de reconfiguración, mantenimiento subestación y despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este jueves 4 de diciembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y LA COSTA

• 7 a 9 en la zona de:

- General López, Hermanos Madeo, avenida Circunvalación y Uruguay

- Blas Parera, Doldán, De La Salle y Grandoli

- RP1, Las Casuarinas, Las Lilas y Las Magnolias (Colastiné)

• 7.30 a 11.30 en la zona de: Teniente Loza, Chaco, Larrechea y Fray de las Casas

• 8 a 10 en la zona de: Ángel Cassanello, Estanisalo Zeballos, San Lorenzo y 4 de enero

• 8 a 12 en la zona de: Castellí, Padre Genesio, Pasaje Sta. Fe y Gaboto

• 9 a 11 en la zona de:

- Blas Parera, Casanello, Gorostiaga y Lamadrid

- Gorriti, Matheu, 4 de enero y 1 de mayo

• 9 a 13 en la zona de:

- Hugo Wast, Reinares, Varela y Cafferata

- avenida Peñaloza, Callejón Aguirre, Aguado y Leumann

- Peñaloza, Callejón Fúnes, Misiones y República Dominicana

• 11 a 13 en la zona de:

- Padre Genesio, Obispo Boneo, Gaboto y Chile

- avenida Peñaloza, Casanello, Gorostiaga y San José

- RP1, Los Ñandubay, Las Casuarinas y Las Encinas (Colastiné)

SANTO TOMÉ

• 9 a 11 en la zona de: López y Planes, Alberdi, Iriondo y Candioti

• 11 a 13 en la zona de:

- Aristóbulo del Valle, Alberdi, 3 de febrero y Malvinas Argentinas

- 12 de Septiembre, Aristóbulo del Valle, 1° de Mayo y Azcuénaga

SAUCE VIEJO

• 7 a 9 en la zona de:

- RN 11, Bouchard, French hasta río Coronda

- RN N11, calle 6, calle 8 hasta autopista Santa Fe-Rosario

SAN JOSÉ del RINCÓN- ARROYO LEYES

• 7 a 9 en la zona de: González, calle 2, calle 15,5 calle 9a

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso