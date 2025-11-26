Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 26 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

26 de noviembre 2025 · 06:43hs
UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración y mantenimiento, interrumpirá el servicio este miércoles 26 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 10 en la zona de: R. Hall, F. Schultz de Mantovani y E. Guillamón de Agnellini

SANTO TOMÉ

• 10.30 a 12.30 en la zona de: Gaboto, avenida 7 de Marzo, Iriondo y avenida Mitre

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: Callejón Pinto, entre RP 1 y arroyo Ubajay

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón
