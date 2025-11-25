Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 25de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, i nterrumpirá el servicio este martes 25 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

• 8 a 10 en la zona de:

- Hernandarias, Vieytes, Menchaca y Larguía

- Artigas, Fray Cayetano Rodríguez, Estrada y Cochabamba

• 8 a 11 en la zona de: Lasalle, Facundo Quiroga, avenida Peñaloza y Juan Díaz de Solís

• 9 a 11.30 en la zona de:

- Beruti, Gorriti, Alsina y Europa

- Mantovani, Pasaje Santa Fe, Furlong y Reinares

• 9 a 13 en la zona de: Callejón Méndez, entre Cafferata y Blas Parera

• 11 a 13 en la zona de:

- Boneo, Don Guanella, Chiclana y Cervera

- Misiones, Callejón El Sable, Urquiza y Aristóbulo del Valle

• 14 a 16 en la zona de:

- Agustín Delgado, Milenio de Polonia, Gobernador Freyre y Facundo Zuviría

- Ayacucho, Larrea, Talcahuano e Italia

- Chaco, Teniente Loza, avenida Santa Fe y Reinares

- Azcuénaga, Gorriti, Gobernador Freyre y Facundo Zuviría

SANTO TOMÉ

• 8 a 10.30 en la zona de: Obispo Gelabert, Roque Sáenz Peña, Pueyrredón y Almaraz

• 10 a 12 en la zona de: Sarmiento, Tucumán, Vélez Sarsfield y H. Sabroso

• 14 a 16 en la zona de: Roverano, Las Baleares, Villa de Muro y Monasterio

SAUCE VIEJO

• 11 a 13 en la zona de: Sargento Cabral, Aromos, Pensamientos y Rosas

• 11.30 a 13.30 en la zona de: Calle 10, Calle 8, Mendoza y Buenos Aires

• 14 a 16 en la zona de: RN 11, entre Gálvez y Quintana

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

