Santa Fe, un horno: máximas de hasta 38° antes de la llegada de lluvias El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 30 de marzo 2026 · 07:44hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, calurosa y húmeda, con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 26.3º y se espera que la máxima alcance los 37°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa la permanencia de una sistema de alta presión bastante debilitado y asociado a una masa de aire cálida y húmeda, la cual debería mantenerse actuando en la región por lo menos hasta el día miércoles, debido que durante la jornada del jueves, comenzaría a observarse el lento ingreso de un nuevo sistema relativamente frío. Esta situación, mantendría las jornadas mayormente soleadas, cálidas y húmedas durante los próximos días, a la espera del ingreso del sistema frío, donde podrían comenzar a registrarse algunas lluvias débiles y aisladas durante finales de semana y el fin de semana, presentando además la tendencia en descenso de las temperaturas.

Martes con cielo mayormente despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 26º y máxima 38º. Vientos leves a moderados del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto el miércoles se espera una jornada mayormente despejada, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 25º y máxima 36º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, cambiando a leves del este/sureste. Por último, se espera un jueves con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse por momentos. Condiciones algo inestables a relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y aisladas durante gran parte de la jornada. Temperaturas con significativo descenso, sobre todo de las máximas: 26º y 21º de mínima. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al sur/sureste por momentos. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe