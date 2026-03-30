El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que el cronograma del pago de haberes del mes de marzo se percibirá a partir del miércoles 1 de abril y concluirá el jueves 9.
Cronograma de pago de haberes de marzo a trabajadores provinciales
La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 6,9 % para marzo (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2 %, marzo con la garantía de incremento de $ 170.000).
La liquidación de los sueldos incluye el aumento acordado en paritarias, que alcanza a marzo el 6,9 % en comparación con el sueldo de diciembre (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2 %, marzo.
Además de los porcentajes de aumento otorgados, también se encuentra el incremento mínimo garantizado de $ 170.000. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.
Miércoles 1 de abril
* Escalafón Policial y Penitenciario
* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.320.000
Lunes 6 de abril (acreditación en cuenta jueves 2 de abril)
* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.320.000
* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio
Martes 7 de abril
* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.320.000
* Docentes de Escuelas Privadas Históricas
Miércoles 8 de abril
* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.320.000
Jueves 9 de abril de 2026
* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
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