Cronograma de pago de haberes de marzo a trabajadores provinciales

La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 6,9 % para marzo (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2 %, marzo con la garantía de incremento de $ 170.000).

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que el cronograma del pago de haberes del mes de marzo se percibirá a partir del miércoles 1 de abril y concluirá el jueves 9.

La liquidación de los sueldos incluye el aumento acordado en paritarias, que alcanza a marzo el 6,9 % en comparación con el sueldo de diciembre (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2 %, marzo.

Además de los porcentajes de aumento otorgados, también se encuentra el incremento mínimo garantizado de $ 170.000. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

cronograma haberes marzo estatales Cronograma de haberes de marzo de empleados estatales gentileza

Miércoles 1 de abril

* Escalafón Policial y Penitenciario

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.320.000

Lunes 6 de abril (acreditación en cuenta jueves 2 de abril)

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.320.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Martes 7 de abril

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.320.000

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Miércoles 8 de abril

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.320.000

Jueves 9 de abril de 2026

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

banner bica pretamo cronograma agosto 2025 Prestamos para empleados y jubilados de la provincia de Santa Fe gentileza

Para acceder o saber más de los préstamos del Bica, hace click acá