Cortes programados para este miércoles 18 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este miércoles 18 de noviembre en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN

• 9 a 13: Alvear, Belgrano, Gobernador Candioti y Calchines

Reformas en Subestación

• 10 a 12: Aristóbulo del Valle, Rivadavia, Cassanello y Pedro de Vega

Mantenimiento

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8:30 a 12:30: RP1, Callejón Montenegro, Bañadero hasta terraplén Este

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.

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