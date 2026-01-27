Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 27 de enero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

27 de enero 2026
Trabajos programados por EPE

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, reemplazo de conductores y mantenimiento, interrumpirá el servicio este martes 27 de enero en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 10 en la zona de: Ponce de León, Diagonal Obligado, Pasaje Chubut y Teniente Loza

• 8 a 12 en la zona de: Blas Parera, Florencio Fernández, Beruti y Pasaje Santa Fe

SANTO TOMÉ

• 6.30 a 7.30 en la zona: Chile, Corrientes, San Martín y México

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 12 en la zona: Santa Rosa, Puccinelli, Gamboa y Yerbe

