Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 27 de enero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, reemplazo de conductores y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este martes 27 de enero en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 10 en la zona de: Ponce de León, Diagonal Obligado, Pasaje Chubut y Teniente Loza

• 8 a 12 en la zona de: Blas Parera, Florencio Fernández, Beruti y Pasaje Santa Fe

SANTO TOMÉ

• 6.30 a 7.30 en la zona: Chile, Corrientes, San Martín y México

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 12 en la zona: Santa Rosa, Puccinelli, Gamboa y Yerbe

