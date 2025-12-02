Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 2 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Recreo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento i nterrumpirá el servicio este martes 2dde diciembre en SANTA FE y RECREO

• 9 a 13 en la zona de:

- Blas Parera, Varela, Florencio Fernández y doctor Gollán

- avenida Circunvalación, Amenábar, doctor Zavalla y Arlt.

RECREO

• 6 a 8 en la zona de: Recreo sur, por las calles San Juan y Quiroga entre Alberdi y J. de Garay

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

