La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento interrumpirá el servicio este martes 2dde diciembre en SANTA FE y RECREO
Cortes programados por EPE para este martes
Corresponden al martes 2 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Recreo
2 de diciembre 2025 · 07:06hs
SANTA FE
• 9 a 13 en la zona de:
- Blas Parera, Varela, Florencio Fernández y doctor Gollán
- avenida Circunvalación, Amenábar, doctor Zavalla y Arlt.
RECREO
• 6 a 8 en la zona de: Recreo sur, por las calles San Juan y Quiroga entre Alberdi y J. de Garay
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
