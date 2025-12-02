Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 2 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Recreo

2 de diciembre 2025 · 07:06hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento interrumpirá el servicio este martes 2dde diciembre en SANTA FE y RECREO

SANTA FE

• 9 a 13 en la zona de:

- Blas Parera, Varela, Florencio Fernández y doctor Gollán

- avenida Circunvalación, Amenábar, doctor Zavalla y Arlt.

RECREO

• 6 a 8 en la zona de: Recreo sur, por las calles San Juan y Quiroga entre Alberdi y J. de Garay

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Recreo
