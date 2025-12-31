La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento en media tensión, interrumpirá el servicio este miércoles 31 de diciembre en SANTA FE Y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este miércoles
Corresponden al miércoles 31 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
31 de diciembre 2025 · 06:56hs
SANTA FE
• 9 a 11 en la zona de: Regimiento 12 de Infantería, Callejón Aguirre, Europa y Facundo Zuviría
SANTO TOMÉ
• 8 a 10 en la zona de: Complejo habitacional "Aires del LLano",completo
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
