Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 31 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

31 de diciembre 2025 · 06:56hs
Trabajos programados por EPE

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento en media tensión, interrumpirá el servicio este miércoles 31 de diciembre en SANTA FE Y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 9 a 11 en la zona de: Regimiento 12 de Infantería, Callejón Aguirre, Europa y Facundo Zuviría

SANTO TOMÉ

• 8 a 10 en la zona de: Complejo habitacional "Aires del LLano",completo

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé
Desde Santa Fe cuestionan la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad y advierten un corrimiento del Estado

La factura de gas natural llega con aumentos de entre $200 y $800

El último día del año en la ciudad de Santa Fe se despide con alerta por temperaturas extremas

Caso Jeremías Monzón: la familia del joven asesinado se reunió con Cococcioni y pidió protección ante el temor a represalias

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Colón ya se habría asegurado al goleador más buscado en el mercado de pases

El abogado de la familia de Jeremías Monzón habló sobre la posible existencia de un video del crimen del adolescente

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs

Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

Colón regularizó su situación en la AdC y volverá a competir en un momento clave

Colón eligió hacer memoria y recuperar un símbolo de su historia

Copa Federación 2026: Así jugarán los representantes de la Liga Santafesina

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

