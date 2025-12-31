Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 31 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento en media tensión, i nterrumpirá el servicio este miércoles 31 de diciembre en SANTA FE Y SANTO TOMÉ

• 9 a 11 en la zona de: Regimiento 12 de Infantería, Callejón Aguirre, Europa y Facundo Zuviría

SANTO TOMÉ

• 8 a 10 en la zona de: Complejo habitacional "Aires del LLano",completo

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso