Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 15 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santo Tomé y Sauce Viejo

15 de agosto 2025 · 07:23hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y reemplazo de conductores eléctricos, interrumpirá el servicio este viernes 15 de agosto en SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTO TOMÉ

• 9 a 13 en la zona de: Batalla de Maipú, RN 11, 4 de enero y calle 8

SAUCE VIEJO

• 17.30 a 19.30 en la zona de: Calle 12, Calle 8, Calle 27 y Calle 29

*En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santo Tomé Sauce Viejo Empresa Provincial de la Energía
