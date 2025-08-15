Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 15 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y reemplazo de conductores eléctricos, i nterrumpirá el servicio este viernes 15 de agosto en SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: Batalla de Maipú, RN 11, 4 de enero y calle 8

SAUCE VIEJO

• 17.30 a 19.30 en la zona de: Calle 12, Calle 8, Calle 27 y Calle 29

*En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

