Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 14 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes,

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, despeje de electroductos, mantenimiento, reemplazo de conductores y reforma de subestación, i nterrumpirá el servicio este viernes 14 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES

• 8 a 12 en la zona de: Teninete Loza, Chubut, Menchaca y Fray de Oro

• 9 a 13 en la zona de: Alto Verde, completo

SANTO TOMÉ

• 8 a 10 en la zona de: Chile, Santa Fe, Vélez Sarsfield y Saavedra

• 8 a 11 en la zona de: Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Cervera y General Guido

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Chile, Pueyrredón, Necochea y 13 de diciembre

• 10 a 11 en la zona de: Arenales, La Rioja, Mitre y Falucho

• 12 a 15 en la zona de: Chacabuco, Juan de Garay, Macías y Entre Ríos

• 14 a 16 en la zona de: 7 de Marzo, Sarmiento, Macía y Centenario

• 14.30 a 15.30 en la zona de: Entre Ríos, Vélez Sarsfield, Aristóbulo del Valle y López y Planes

SAUCE VIEJO

• 10 a 14 en la zona de: RN11, Guatemala, Malvinas Argentinas y calle 16

• 11 a 13 en la zona de: RN11, Malvinas Argentinas, Cuba y río Coronda

ARROYO LEYES

• 13 a 16 en la zona de: calle 2, calle 18, calle 19,5 y calle 9A

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

