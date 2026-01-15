Cortes de tránsito y desvíos de colectivos por obras de Aguas Santafesinas y bacheo en la ciudad

Las modificaciones en el tránsito y en el trasporte de pasajeros se implementa desde este jueves

Cortes de tránsito por trabajos de ASSA en Bulevar

La ciudad de Santa Fe tendrá en los próximos días cortes de tránsito y cambios en los recorridos de colectivos debido a obras de Aguas Santafesinas (ASSA) y trabajos de bacheo municipal en distintos puntos estratégicos del micro y macrocentro.

Las intervenciones comenzarán desde la mañana del jueves 15 de enero y se extenderán, en algunos casos, por hasta 20 días , según informaron fuentes oficiales.

Corte total en Bulevar Pellegrini

Por trabajos de ASSA en la Colectora General, desde las 8 de la mañana se interrumpirá el tránsito sobre Bulevar Pellegrini, en el tramo comprendido entre 9 de Julio y 1° de Mayo, en la mano con sentido hacia el oeste.

Los vehículos que circulen por Bulevar en dirección a avenida Freyre podrán girar en calle 9 de Julio hacia el norte como vía alternativa.

Cambios en el recorrido de la Línea 16

Debido a estas tareas, se dispuso un desvío en la Línea 16 (ida): Bulevar Pellegrini – 9 de Julio – Mariano Comas – 1° de Mayo – bulevar Pellegrini, retomando luego su recorrido habitual.

Obras de ASSA y bacheo en calle Mendoza

Además, por obras de Aguas Santafesinas en Mendoza y 25 de Mayo y tareas de bacheo municipal en Mendoza y San Martín, se verá afectado el tránsito desde el jueves 15 de enero a partir de las 8, con una duración estimada de 15 a 20 días.

Zona afectada: calle Mendoza, entre 25 de Mayo y San Jerónimo.

Desvíos en líneas de colectivos

Líneas 10, 11 y 14 con recorrido alternativo: 9 de Julio – Mendoza – San Jerónimo – Salta – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia, y luego recorrido habitual.

Líneas 8 y 9 recorrido alternativo: Mendoza – San Jerónimo – Salta – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia, y luego recorrido habitual.

Línea 18 mantiene su recorrido habitual, sin modificaciones.

Cortes de tránsito vehicular

Se dispusieron cortes totales en las siguientes intersecciones:

Mendoza y San Jerónimo , sobre calle Mendoza

, sobre calle Mendoza 25 de Mayo y Salta, sobre calle 25 de Mayo

Bacheo en Santiago del Estero: nuevos desvíos

Por trabajos de bacheo municipal en Santiago del Estero, entre San Jerónimo y 25 de Mayo, desde el jueves 15 de enero a partir de las 7 y hasta aproximadamente el mediodía, se modificarán los recorridos de varias líneas.

Zona afectada: Santiago del Estero, entre San Jerónimo y 25 de Mayo.

Línea 2: desvío: 9 de Julio – Suipacha – Rivadavia – Santiago del Estero/Iturraspe.

Línea 4: desvío: 9 de Julio – Suipacha – Rivadavia.

Línea 13 desvío: Santiago del Estero – San Jerónimo – Suipacha – Rivadavia – Santiago del Estero/Iturraspe.

Línea 16 desvío: Suipacha – Rivadavia – Santiago del Estero/Iturraspe.

Desde el Municipio recomiendan circular con precaución, respetar la señalización vigente y prever demoras, especialmente en horarios pico, debido a la magnitud de los trabajos.