Cortes de tránsito y desvíos de colectivos por obras de Aguas Santafesinas y bacheo en la ciudad

Las modificaciones en el tránsito y en el trasporte de pasajeros se implementa desde este jueves

15 de enero 2026 · 08:28hs
Cortes de tránsito por trabajos de ASSA en Bulevar 

Cortes de tránsito por trabajos de ASSA en Bulevar 

La ciudad de Santa Fe tendrá en los próximos días cortes de tránsito y cambios en los recorridos de colectivos debido a obras de Aguas Santafesinas (ASSA) y trabajos de bacheo municipal en distintos puntos estratégicos del micro y macrocentro.

Las intervenciones comenzarán desde la mañana del jueves 15 de enero y se extenderán, en algunos casos, por hasta 20 días, según informaron fuentes oficiales.

Corte total en Bulevar Pellegrini

Por trabajos de ASSA en la Colectora General, desde las 8 de la mañana se interrumpirá el tránsito sobre Bulevar Pellegrini, en el tramo comprendido entre 9 de Julio y 1° de Mayo, en la mano con sentido hacia el oeste.

Los vehículos que circulen por Bulevar en dirección a avenida Freyre podrán girar en calle 9 de Julio hacia el norte como vía alternativa.

Cambios en el recorrido de la Línea 16

Debido a estas tareas, se dispuso un desvío en la Línea 16 (ida): Bulevar Pellegrini – 9 de Julio – Mariano Comas – 1° de Mayo – bulevar Pellegrini, retomando luego su recorrido habitual.

Obras de ASSA y bacheo en calle Mendoza

Además, por obras de Aguas Santafesinas en Mendoza y 25 de Mayo y tareas de bacheo municipal en Mendoza y San Martín, se verá afectado el tránsito desde el jueves 15 de enero a partir de las 8, con una duración estimada de 15 a 20 días.

Zona afectada: calle Mendoza, entre 25 de Mayo y San Jerónimo.

Desvíos en líneas de colectivos

Líneas 10, 11 y 14 con recorrido alternativo: 9 de Julio – Mendoza – San Jerónimo – Salta – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia, y luego recorrido habitual.

Líneas 8 y 9 recorrido alternativo: Mendoza – San Jerónimo – Salta – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia, y luego recorrido habitual.

Línea 18 mantiene su recorrido habitual, sin modificaciones.

Cortes de tránsito vehicular

Se dispusieron cortes totales en las siguientes intersecciones:

  • Mendoza y San Jerónimo, sobre calle Mendoza
  • 25 de Mayo y Salta, sobre calle 25 de Mayo

Bacheo en Santiago del Estero: nuevos desvíos

Por trabajos de bacheo municipal en Santiago del Estero, entre San Jerónimo y 25 de Mayo, desde el jueves 15 de enero a partir de las 7 y hasta aproximadamente el mediodía, se modificarán los recorridos de varias líneas.

Zona afectada: Santiago del Estero, entre San Jerónimo y 25 de Mayo.

Línea 2: desvío: 9 de Julio – Suipacha – Rivadavia – Santiago del Estero/Iturraspe.

Línea 4: desvío: 9 de Julio – Suipacha – Rivadavia.

Línea 13 desvío: Santiago del Estero – San Jerónimo – Suipacha – Rivadavia – Santiago del Estero/Iturraspe.

Línea 16 desvío: Suipacha – Rivadavia – Santiago del Estero/Iturraspe.

Desde el Municipio recomiendan circular con precaución, respetar la señalización vigente y prever demoras, especialmente en horarios pico, debido a la magnitud de los trabajos.

