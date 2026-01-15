Santa Fe fijó nuevos montos para las jubilaciones municipales: cuánto cobran desde diciembre

Tras la sanción de los cambios previsionales en la Caja de Jubilaciones Municipal , el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , firmó el Decreto N° 129 , mediante el cual se establecieron los nuevos valores mínimos y máximos de las jubilaciones que se abonan tanto en la capital provincial como en las comunas adheridas al sistema previsional municipal .

Según lo dispuesto en la normativa, a partir del 1 de diciembre de 2025 , la jubilación mínima para trabajadores municipales pasará a ser de $496.088,88 , mientras que el haber jubilatorio máximo quedó fijado en $4.960.888,80 .

La actualización se enmarca dentro del régimen de movilidad previsional previsto por la Ordenanza N° 6.166, que regula el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones Municipal de Santa Fe. De acuerdo con el artículo 69°, los haberes jubilatorios son móviles y se ajustan mediante la aplicación de coeficientes sectoriales, que se calculan en función de la evolución de los aportes de los trabajadores en actividad y del monto total de las prestaciones correspondientes a cada sector, como la Municipalidad o los entes adheridos.

En ese sentido, el incremento de las jubilaciones municipales depende directamente de la dinámica de los aportes dentro de cada ámbito. No obstante, la normativa establece un límite claro: los aumentos no pueden superar el promedio de incremento salarial de los trabajadores activos del mismo sector.

Por su parte, el artículo 71° de la ordenanza fija un piso y un tope para el haber máximo jubilatorio, que no puede ser inferior a diez veces ni superior a quince veces el monto de la jubilación ordinaria mínima. Bajo este esquema legal se definieron los nuevos valores establecidos en el decreto firmado por el Ejecutivo local.

El texto oficial recuerda además que la determinación de los haberes mínimos y máximos es una atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, que instrumenta los ajustes a través de la Caja de Jubilaciones. Con esta actualización, la gestión de Juan Pablo Poletti busca sostener la movilidad del sistema previsional municipal, en línea con la evolución de los aportes y el marco normativo vigente.

