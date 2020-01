Tenedores de créditos UVA nucleados en el Colectivo Nacional Hipotecados Autoconvocados manifestaron su disconformidad con las medidas para el sector anunciadas por el Gobierno y anunciaron que se manifestarán mañana en distintas ciudades del país. En Santa Fe, se realizará un acto de protesta desde las 18.30, frente a la sede del Banco Nación en San Martín y Tucumán

"Fue una no medida", dijo Flavio Marty a UNO Santa Fe en relación al nuevo plan anunciado por el gobierno para deudores de créditos hipotecarios UVA. El mismo establece una convergencia a lo largo de los próximos 12 meses de las cuotas que permitirá evitar un salto del 26 por ciento en el valor de la cuota previsto a partir de febrero, a raíz del congelamiento establecido en septiembre pasado.

Marty dijo que la decisión del gobierno causó sorpresa y que los compañeros "quedaron helados" luego de escucharla; más aun después de haberse reunido con María Eugenia Bielsa, ministra de Hábitat de la Nación, y de las promesas realizadas en campaña por el mismo presidente Alberto Fernández. Dijo que el acuerdo entre el Banco Central, los bancos y el gobierno los perjudica ya que el capital sigue indexado y las cuotas seguirán subiendo.

El caso de Flavio es uno entre cientos en Santa Fe. A modo de ejemplo graficó: "Saqué el crédito en enero de 2018 de un millón y medio de pesos; la deuda actual asciende a más de tres millones y la cuota inicial, que arrancó en 14 mil pesos, hoy está arriba de 33 mil pesos".

El documento viralizado a nivel nacional por el colectivo de argentino afectados, agrega: "La inflación no cesa y el deterioro en nuestra calidad de vida se acrecienta día a día. Reclamamos que la solución alcance a todos los hipotecados y que no se fijen límites arbitrarios, ya que todos padecemos la indexación de las cuotas y el capital. La vivienda no es un negocio, es un derecho que garantiza la Constitución".

El nuevo mecanismo de compensación prevé que, en ningún caso, la cuota supere el 35% de los ingresos familiares, y fue acordado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

El objetivo del esquema, según explicó el BCRA, es "amortiguar el incremento" que deberían afrontar el próximo mes los deudores hipotecarios UVA, ya que la finalización del congelamiento establecido a partir de agosto del 2019 hubiera implicado un incremento del 26 por ciento en las cuotas.

No obstante, para los tenedores de este tipo de créditos de las principales ciudades del país la medida es insuficiente, dado que se mantiene el ajuste por inflación no aporta una solución real y concreta para los deudores.