Barrio Roma: abren el Registro de Oposición para una obra de cloacas de más de $662 millones

La Municipalidad de Santa Fe oficializó la apertura del Registro de Oposición para la obra de extensión de desagües cloacales en barrio Roma, cuyo presupuesto supera los 662 millones de pesos. Los vecinos alcanzados podrán manifestar su oposición entre el 1 y el 24 de julio

La Municipalidad de Santa Fe oficializó la apertura del Registro de Oposición para avanzar con la obra de extensión de la red de desagües cloacales en barrio Roma , una intervención que demandará una inversión oficial de $662.623.112,69 y que forma parte del Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales de la Provincia .

La medida fue publicada mediante el Decreto Nº 57/2026 en el Boletín Electrónico Municipal y constituye uno de los pasos administrativos obligatorios antes del inicio de los trabajos.

Cómo será la obra de cloacas en barrio Roma

Según el decreto, el proyecto busca ampliar y fortalecer el sistema de desagües cloacales en el barrio y se ejecutará en el marco de la Ley Provincial Nº 13.241, que creó el Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales, junto con lo establecido por la Ordenanza Municipal Nº 11.983.

El convenio específico fue suscripto el 23 de junio de 2026 entre la Municipalidad y Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), estableciendo un presupuesto oficial de $662.623.112,69. Además, determina que el 30% del costo de la obra será financiado mediante el sistema de contribución por mejoras, que recaerá sobre los inmuebles beneficiados por la extensión de la red cloacal.

Registro de Oposición: cuándo y dónde funcionará

De acuerdo con el decreto municipal, el Registro de Oposición permanecerá abierto desde el 1 hasta el 24 de julio, inclusive.

Los vecinos comprendidos por la obra podrán realizar el trámite en el Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, ubicado en Salta 2951, tercer piso del Palacio Municipal, en el horario de 8 a 12.

La normativa también faculta a esa Secretaría a designar a los agentes responsables del registro y encomienda a la Subsecretaría de Descentralización la notificación formal a cada uno de los propietarios alcanzados por el proyecto antes de la apertura del período de oposición.

Cómo se financia la obra

El esquema de financiamiento previsto contempla la participación conjunta de la Provincia de Santa Fe, Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), la Municipalidad de Santa Fe, los beneficiarios directos de la obra y los usuarios del servicio.

La legislación provincial establece que las obras de estas características deben contemplar un aporte mediante el sistema de contribución por mejoras, mecanismo que será aplicado sobre los inmuebles beneficiados con la ampliación de la red cloacal.

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