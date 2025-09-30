Uno Santa Fe | Santa Fe | Strada

Crimen de Damián Strada: piden prisión preventiva para los detenidos

El abogado de la familia Strada, Iván Carrión, sostuvo que el homicidio triplemente calificado está "sobradamente probado". Reveló que la base del brutal crimen fue una "extorsión por dinero".

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de septiembre 2025 · 19:40hs
El brutal crimen de Damián Strada

El brutal crimen de Damián Strada, el joven de María Luisa, cometido en Laguna Paiva.

El caso del brutal crimen de Damián Strada avanza en la Justicia de Santa Fe. En la previa de la audiencia clave de este jueves, el abogado Iván Carrión, que representa a la familia de la víctima, confirmó que solicitará la prisión preventiva para los dos detenidos, asegurando que las “peligrosidades procesales” están probadas.

El letrado puso en relieve la importancia del caso, no solo para la familia, sino para el conjunto de los santafesinos, para garantizar que el hecho “no quede impune“. Subrayó que, si bien la detención de los imputados no alivia el dolor, sí ofrece a la familia el “acompañamiento” de saber que el Estado está haciendo su trabajo.

LEER MÁS: El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

Violencia extrema

Al analizar el legajo de la causa, el abogado confesó sentirse sorprendido por dos factores principales: "La juventud de los detenidos y el grado de violencia atroz".

“Es gente muy joven; los detenidos pueden ser mis hijos por la edad“, remarcó, señalando que la falta de una cadena delictual anterior en personas tan jóvenes y la extrema violencia utilizada resultan impactantes. Por otro lado, hizo referencia al "grado de violencia extremo”. “Personas que de un día para otro se ponen de acuerdo para quitarle la vida a una persona de esta forma tan atroz“, subrayó.

LEER MÁS: Una prueba clave: detienen a una pareja por tener el teléfono celular de Damián Strada, el joven asesinado en Laguna Paiva

El letrado confirmó que la base de todo el hecho fue un mecanismo de “extorsión” por parte de la joven detenida hacia Damián, donde se le pedía dinero repetidamente “a cambio de tener un trato humano“.

Hacia la cadena perpetua o el juicio por jurados

El abogado de la querella se mostró muy confiado en que los imputados continuarán en prisión preventiva este jueves. Respecto al futuro del proceso, adelantó que el caso podría derivar en un Juicio por Jurados, dado que el hecho está imputado como homicidio crimine causae (matar para ocultar otro delito o lograr la impunidad).

En cuanto a la posible pena, el panorama es claro: “La imputación es de homicidio triplemente calificado y el piso de pena es la cadena perpetua“.

La defensa de los imputados se dividió entre la defensa pública, lo que, según el abogado, podría derivar en “estrategias de defensa diferentes” y posibles soluciones distintas en el juicio.

Strada crimen prisión preventiva detenidos perpetua
Noticias relacionadas
El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

El abogado de la familia de Damián Strada pidió colaboración para recuperar su celular: “Es una prueba clave para la causa”

El brutal crimen de Damián Strada: la familia busca el celular de la víctima, "prueba clave" para la causa

Una de las últimas imágenes de Damián Strada con vida, horas antes de su bestial asesinato en Laguna Paiva.

Intranquilo y pendiente del celular: un video revela los últimos movimientos de Strada antes de su brutal asesinato

La reforma de la Constitución en Santa Fe 

Autonomía municipal: Santa Fe dio el primer paso con la jura de la nueva Constitución

Lo último

Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Último Momento
Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: No les estamos dando dinero

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: "No les estamos dando dinero"

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Ovación
Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario