Crimen de Jeremías Monzón: el duro reclamo de su familia tras la audiencia y el pedido de bajar la edad de imputabilidad

Tras la audiencia para imputar al tercer menor involucrado en el crimen de Jeremías Monzón, su madre y su tía expresaron un fuerte reclamo contra el sistema penal juvenil

Virginia Monzón, tía y Romina Monzón, mamá de Jeremías quienes dieron un fuerte testimonio tras la audiencia del tercer implicado en el homicidio del adolescente

Luego de la audiencia judicial realizada este martes para imputar al tercer menor involucrado en el asesinato de Jeremías Monzón , la familia del adolescente expresó un duro reclamo contra el sistema penal juvenil y apuntó directamente a la dirigencia política por la falta de respuestas ante crímenes cometidos por menores.

El hecho ocurrió en un descampado frente a la cancha de Colón , donde el joven fue "citado y ejecutado" , según relataron sus familiares. Tras la instancia judicial, Virginia Monzón , tía de la víctima, y Romina Monzón , su madre, brindaron testimonios cargados de dolor, indignación y un fuerte mensaje hacia los legisladores.

“No puede ser la respuesta que reciba una familia”

Visiblemente conmovida, Virginia Monzón cuestionó el alcance de la Justicia y el actual régimen penal juvenil. “Nunca se le puede decir a una familia que no se puede hacer nada. Este sistema penal y juvenil no nos protege, pero esta no puede ser la respuesta que reciba la sociedad ni una madre”, expresó.

En ese sentido, lanzó un mensaje directo a la política: “A todos los legisladores nacionales y provinciales que se oponen a la baja de la edad de imputabilidad, quiero decirles que van a tener también en sus manos la sangre de Jeremías y de todas las víctimas jóvenes de estos últimos años”.

Además, remarcó que numerosos delitos cometidos por menores quedan sin consecuencias. “No puede ser que la respuesta sea que, por ser menores, vuelvan a su casa. Son potenciales peligros para otros chicos y otras familias”, sostuvo.

El dolor de una madre: “Ellos se van y yo soy la mamá de un nene muerto”

Por su parte, Romina Monzón, madre de Jeremías, habló desde el dolor más profundo. “Lo único que tengo hoy de Jere es su nicho. Él salió a andar en bici y estas bestias lo citaron y lo ejecutaron. Hicieron todo lo posible para entorpecer la causa y ahora se van como si nada”, lamentó.

“Ellos siguen con su vida y yo paso a ser la mamá de un nene muerto. Es horrible, injusto e impune”, agregó entre lágrimas.

Romina también apuntó contra el sistema judicial y político: “Aprendí que la justicia no es justa, que los asesinos pueden quedar libres. Vamos a militar para que baje la ley de imputabilidad y que esto no vuelva a pasar. No importa la edad: lo que hicieron fue un asesinato, una ejecución”.

Un reclamo que vuelve a instalar el debate

El crimen de Jeremías Monzón volvió a poner en agenda el debate por la baja de la edad de imputabilidad en Argentina, una discusión que resurge cada vez que un hecho violento protagonizado por menores sacude a la sociedad.

Mientras avanza la causa judicial por el homicidio del adolescente, la familia exige que el dolor no quede solo en estadísticas y reclama cambios concretos en las leyes para que, aseguran, “ninguna otra madre tenga que pasar por lo mismo”.