Crisis en seguridad: Perotti le contestó a Aníbal Fernández y le pidió "prioridad total" a la Nación

"El ministro sigue sin entender la realidad de Rosario y la particularidad de nuestra provincia. Si ésta es toda la ayuda que Nación puede dar, hay que decirle que no alcanza", aseveró.

Más temprano este jueves, Aníbal había cruzado fuerte al gobernador santafesino, primero en un hilo de tuits y luego frente a medios nacionales. Dijo estar "asombrado" por los reclamos de Perotti de más recursos federales y apuntado que "el problema de Rosario" lleva 20 años.

"La magnitud del problema que hay que enfrentar amerita fuerte y total prioridad de la Nación. La Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio. No hay ciudad ni provincia que por sí sola pueda enfrentar tamaño delito federal", insistió el mandatario provincial.

Consultado sobre el desplazamiento de Rimoldi, justificó: "Cuando los objetivos no se cumplen, no demoramos los cambios".

Respecto a los cuatro ministros de seguridad que ya tuvo la provincia, apuntó: "Seguramente puede haber errores, pero no creamos que, porque alguien tuvo un Ministro tanto tiempo, los resultados fueron mejores".

E insistió: "Cuando no alcanzamos los objetivos, yo no dudo. Acá no hay amiguismo, no hay complacencia. Acá hay una población que merece resultados diferentes y cuando a esos resultados no los alcanzamos en la magnitud, generamos los cambios necesarios".

Dijo que le "hubiese encantado encontrar una policía al nivel de la tecnología de Tigre, de Caba; no encontramos nada de eso. Me hubiese gustado encontrar una policía con mucho más agentes que los que tuvimos. Me hubiese gustado no tener comisarías cerradas. La dimensión de esto amerita el mayor esfuerzo provincial, de la justicia provincial, de la justicia federal y de la Nación"