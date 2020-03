Cronograma de pagos de los agentes provinciales

El Ministerio de Economía dio a conocer el cronograma de pago de sueldos a los agentes provinciales correspondientes al mes de marzo, que comenzará a efectivizarse a partir de este miércoles 1 de abril.

Se informa que con los sueldos de este mes se pagará la suma extraordinaria dispuesta por el Poder Ejecutivo de $3000, no remunerativa y no bonificable a los sectores que trabajan directamente en la emergencia sanitaria. Los casos aún no informados por las respectivas jurisdicciones serán abonados en forma conjunta con los haberes de abril 2020

1 DE ABRIL

>> Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 36.000 pesos

>>Escalafón policial; a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 34.000 pesos

2 DE ABRIL

>>Activos: a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 24.000 pesos

>>Escalafón policial; a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 34.000 pesos y hasta 56.000 pesos

3 DE ABRIL

>>Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 24.000 pesos y hasta 34.000 pesos

>>Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 2º Convenio

>>Escalafón policial; a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 56.000 pesos

6 DE ABRIL

>>Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 34.000 pesos y hasta 43.000 pesos

>> Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1º Convenio

7 DE ABRIL

>> Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 43.000 pesos y hasta 56.000 pesos

>>Docentes de Escuelas Privadas Históricas

>>Docentes a los que les corresponde percibir un monto superior a 43.000 pesos

8 DE ABRIL

>> Resto de los activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 56.000 pesos

13 DE ABRIL

>>Resto de Pasivos: a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 36.000 pesos .

>>Autoridades Superiores sin fecha