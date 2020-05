"Cuando la vi pensé que la nena estaba sin vida"

El lunes, entre las 18.30 y 19, Ariel, vecino de Santo Tomé y de la vivienda en calle Estados Unidos de México al 1900, escuchó gritos y ruidos que venían de la vereda. Primero pensó que era parte de los festejos por el aniversario del Club Colón, pero después se dio cuenta que no, que se trataba de otra cosa.

Al abrir la puerta vio a su vecina, con su beba en brazos, desesperada. Ahí mismo sin dudarlo los subió a su remís para llevarla hasta el Samco local, por miedo a que la ambulancia tarde demasiado. Es que según pudo entender después, la pequeña de un año se había caído dentro de un balde con agua en su casa, sin que sus padres se dieran cuenta.

Según relató a los micrófonos de Radio EME: "La cargué en el auto junto al papá y salí lo más rápido que pude hasta el Samco. Por suerte cuando llegamos, no había nadie esperando en la sala de Urgencias. Debo decir que en el trayecto casi choqué una moto, porque íbamos muy rápido, no había tiempo, me habrán insultado pero estaba con la cabeza en llegar“.

A su vez, afirmó: "Cuando la vi pensé que estaba sin vida, parecía una muñeca de trapo, no lloraba, se me pasaron mis hijos por la cabeza, porque la nena no reaccionaba. No sé su estado, tengo que ir a trabajar e iba a volver a preguntarle“.