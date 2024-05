Cuidacoches: la Municipalidad ya aplica los controles para prohibir la actividad

Hay un fuerte operativo de control para inspeccionar que los cuidacoches no realicen la actividad. Habrá sanciones para quienes no cumplan con la nueva normativa

LEER MÁS: Reportan que más de 500 personas duermen en las calles de la ciudad: alrededor de 100 son cuidacoches

Fuente del municipio local informaron a UNO Santa Fe que este lunes habrá un fuerte operativo en toda la ciudad con la participación multiagencial, sobre todo en la zona donde funciona el estacionamiento medido.

Ahora, en este contexto, se abre otro debate tras la eliminación también del programa de Estacionamiento Social Asistido (ESA) que nunca prosperó por el propio reclamo de los vecinos de barrio Candioti: con la prohibición de los cuidacoches en la ciudad, ¿cómo serán los controles para que no sigan ejecutando la actividad?; y otro interrogante: ¿cuál será el abordaje social para los más de 300 trapitos que existen en la ciudad?

LEER MÁS: Comienza la prohibición de los trapitos en la ciudad junto a las nuevas tarifas y zonas del Seom

En el mensaje enviado al Concejo municipal, el Departamento Ejecutivo municipal manifiesta que “la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe no puede permitir la apropiación ilegal del espacio público, es por ello que mediante el proyecto de Ordenanza que se acompaña al presente se propicia la prohibición de la actividad de ‘cuidacoches’ y/o de ‘lavado de autos’ en toda la ciudad”. Además, manifiesta que “es prioridad ordenar y pacificar la ciudad, siendo esta medida fundamental para lograr dicho cometido”.

Además, se incorporó un artículo a la ordenanza que establece: “Quienes en contravención a lo establecido precedentemente lleven adelante la actividad, sin perjuicio de las sanciones municipales y cuando sus conductas encuadren en sus previsiones, serán pasible del régimen sancionatorio previsto en las leyes provinciales Nº 10.703, Nº 13.744 y concordantes”.

LEER MÁS: El Concejo derogó la ordenanza que regulaba a los trapitos y prohibió la actividad: cómo será el control

Controles y abordaje social de los cuidacoches

En la práctica, si un inspector encuentra a un cuidacoches ejerciendo la actividad, deberá acercarse y manifestarle que no puede realizarla porque está prohibida. Si continúa, el inspector, acompañado de personal policial, puede detener a la persona. Si además esa persona está ebria, por ejemplo, es pasible de que se le aplique el Código de Faltas/Convivencia provincial.

En los últimos días, Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno de la Municipalidad, manifestó a la prensa que los controles estarán a cargo de las camionetas de la GSI (Grupo de Seguridad Integral), el trabajo de los inspectores de tránsito y el acompañamiento constante de móviles policiales.

LEER MÁS: Cuidacoches en Candioti: en una tensa reunión, vecinos recibieron a funcionarios y no descartaron acudir a la Justicia

En este marco, para el concejal Carlos Suárez, la derogación de la ordenanza permitirá comenzar a ordenar el sistema: “Se prohíbe la actividad completamente en toda la ciudad y se le dan herramientas, tanto al Ejecutivo como a la Provincia, para poder controlar y actuar”.

“Tenemos muy en claro que atravesamos una situación social compleja y que es necesario contener a las personas que realizan esa actividad. Pero si el objetivo es pacificar la ciudad, debemos ser firmes en el cumplimiento de las normas”, agregó el concejal.

Al referirse a las medidas que deberán implementarse para contener a las personas que hoy realizan esa actividad, Carlos Suárez señaló: “Es un abordaje con las herramientas que el Ejecutivo municipal ya tiene; la incorporación a cooperativas y la capacitación en oficios para que puedan encontrar un trabajo genuino”.

“La decisión del Ejecutivo de dejar sin efecto el proyecto de estacionamiento social asistido demuestra que escuchó el reclamo de los vecinos y optó por un abordaje integral, amplio y con oportunidades reales para estas personas”, finalizó el edil.

LEER MÁS: Con talonario, tarifa e identificados: así el municipio quiere regular la actividad de trapitos en Santa Fe

Abstenciones y votos negativos a la prohibición de los cuidacoches

El Bloque Partido Justicialista, que conforman los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel, se abstuvo de votar la iniciativa.

Fernández declaró que “el municipio está dando vueltas hace tiempo con el tema de los trapitos", y que "lo único que se plantea es la prohibición de la actividad de los cuidacoches, y la prohibición, un poco ambigua, del lavado de vehículos en la vía pública".

"Lo que nos preguntamos es si la prohibición es para algunos colectivos de personas en particular o para todo el mundo”, subrayó el edil.

A su turno, Mudallel criticó que “no existe letra chica y el mensaje solo plantea la prohibición de los cuidacoches y de lavar los autos en la vía pública, o sea que está mal escrito porque eso aplica a toda la ciudadanía".

"Creemos que debe haber una alternativa porque, si se prohíbe una actividad, deben arbitrarse los medios para controlar esa prohibición, para saber qué se va a hacer y eso no está claro. No nos parece responsable votar afirmativamente esta ordenanza porque nos parece una tomada de pelo”, enfatizó.

El concejal Saúl Perman votó de forma negativa, y declaró que “llama la atención que, en el término de pocos días, el municipio haya cambiado de perspectiva sobre la temática, adoptando esta actitud tan tajante, más allá de que no tiene la competencia de controlar esto. El objetivo de este mensaje es la pacificación y es imposible con exclusión”.

Por su parte Violeta Quiroz, en el mismo sentido que Perman, aseguró estar "sorprendida" por "los cambios de opinión tan rápido que tiene el Ejecutivo en este tema".

"Primero, propusieron la legalización de la actividad con el Estacionamiento Social Asistido, y ahora se habla de la prohibición; dos cosas opuestas. Creo que la solución está en estudiar cada caso particular de estas personas porque no son todos iguales, y menos en esta situación de crisis que está viviendo el país, donde muchos son sostén de familia. No podemos tomar semejante decisión, hay que hacer un abordaje social e incluirlos en el sistema”, concluyó.