Sindicato de trapitos: concejales ya plantean reparos y Poletti dijo "que vayan a la Justicia"

"Que vayan a la justicia. Nosotros tenemos claro desde el minuto uno que es una actividad es ilegal, es accionar a alguien al pago sobre la utilización del espacio público. Ahora lo tenemos por ordenanza", sentenció.

Pese a esto, Poletti aclaró que "se va a trabajar para contemplar la situación social", y en ese sentido aseguró que hay "un alto porcentaje" de trapitos que aceptaron integrarse a cooperativas de trabajo.

"Se está trabajando voluntariamente para poder unirlos a cooperativas que ya están trabajando para la Municipalidad, para que puedan estar realizando trabajo ya sea sobre zanjeo como cortes de césped", apuntó.

Este lunes comenzará a regir el aumento del Seom, y Poletti aseguró que se controlará con la Guardia de Seguridad Institucional y la policía de manera conjunta que no haya cuidacoches en la zona del estacionamiento medido.

Concejales

UNO Santa Fe dialogó con los concejales de la ciudad, quienes aprobaron el pasado lunes la derogación de la ordenanza anterior de cuidacoches -que nunca llegó a implementarse-, y establecieron la prohibición de la actividad.

"Para mi este sindicato parte de un concepto equivocado, no se podría sindicalizar en Santa Fe porque está prohibida a partir del lunes. Hacen referencia a planteos legales que quieren hacer porque entienden que, a priori en este esquema de la ciudad, no podrían sindicalizarse, se sindicalizarían para nada, los afiliados no podrían llevar adelante la actividad", dijo a UNO Santa Fe el concejal Carlos Suárez, de Unidos para Cambiar Santa Fe.

"La sindicalización como medida de protección de intereses comunes tiene que ser sobre un trabajo legal, carece de sentido el planteo", agregó Suárez.

El concejal consideró que el posible arribo "está motivado por el accionar del Concejo, porque a partir de la prohibición saltan a plantear la situación en la ciudad".

"Tiene que ver con aprovechar el ruido mediático que generó, tiene mas que ver con eso porque no hay ningún argumento técnico o jurídico, no tendría objeto o razón de ser", manifestó.

Por otro lado Jorge Fernández, del Partido Justicialista, consideró que "es un tema que excede al Concejo, y que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, que es quien reconoce a una organización gremial".

"No tengo una opinión sobre este sindicato, lo que nos preocupa es la falta de horizonte que tiene la municipalidad en un tema que instalo como prioritario", criticó Fernández, quien junto a su compañera de bloque, Jorgelina Mudallel, se abstuvieron en la votación del pasado lunes.

"El oficialismo aprobó una prohibición que no tiene sentido. Hoy recorrí la ciudad y sigue habiendo trapitos, es una ficción. Nos vendieron 200 programas diferentes y no implementaron ninguno. El mero prohibicionismo no sirve de nada", concluyó el concejal.