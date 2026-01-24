El verano también puede ser una oportunidad para sumar herramientas laborales. El Gobierno de Santa Fe lanzó una amplia oferta de cursos gratuitos, online y asincrónicos, pensados para que cualquier persona pueda capacitarse en sus tiempos y desde cualquier lugar de la provincia.
Cursos gratis y 100% online para hacer en verano: la provincia lanzó más de 150 capacitaciones laborales
Son propuestas del programa Impulsa del Gobierno de Santa Fe, pensadas para formarse desde casa, a cualquier hora y sin costo. Hay opciones en tecnología, marketing, administración, finanzas y seguridad alimentaria. Cómo anotarse y qué se puede estudiar.
Se trata del programa Impulsa, una iniciativa interministerial que reúne más de 150 cursos de formación laboral, todos en modalidad digital, disponibles las 24 horas y sin límite de edad ni de cupos. La propuesta apunta a mejorar la empleabilidad y potenciar el desarrollo productivo, con contenidos actualizados y orientados al mundo del trabajo.
Las capacitaciones se pueden realizar de manera asincrónica, lo que significa que no hay horarios fijos: cada participante accede a los materiales, videos y actividades cuando puede, desde el celular, una tablet o una computadora, con solo contar con conexión a internet.
¿Qué cursos hay?
La oferta es amplia y variada. Incluye formaciones en áreas con alta demanda laboral como:
- Tecnología: inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, operador de PC, hardware.
- Administración y finanzas: administración de pymes, gestión de costos, análisis de riesgo, liquidación de sueldos.
- Comunicación y marketing: gestión de redes sociales, ventas online, publicidad en Google, creación de prompts en ChatGPT.
- Recursos humanos y seguridad alimentaria, con capacitaciones desarrolladas junto a la ASSAL.
Los cursos se desarrollan gracias a acuerdos con empresas e instituciones de primer nivel como Cisco Systems Argentina, Amazon Web Services (AWS), DonWeb, CAME, AMIA y la propia ASSAL, lo que garantiza contenidos actuales y orientados a necesidades reales del mercado laboral.
Cómo inscribirse
Para conocer toda la oferta y anotarse, hay que ingresar a la plataforma oficial del programa Impulsa: https://www.santafe.gob.ar/ms/impulsa/
Allí se puede acceder tanto a los cursos online asincrónicos como a propuestas presenciales que se dictan en distintos puntos de la provincia. La inscripción es libre, gratuita y abierta a todos los santafesinos.
Un programa para aprender y trabajar
Impulsa articula el trabajo de los ministerios de Educación, Desarrollo Productivo y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objetivo de coordinar la formación profesional y mejorar la competitividad laboral en Santa Fe.
La iniciativa busca que cada persona pueda capacitarse en oficios y habilidades que potencien las economías regionales, aprovechen el tiempo disponible, incluso en verano, y abran nuevas oportunidades de trabajo.