Son propuestas del programa Impulsa del Gobierno de Santa Fe, pensadas para formarse desde casa, a cualquier hora y sin costo. Hay opciones en tecnología, marketing, administración, finanzas y seguridad alimentaria. Cómo anotarse y qué se puede estudiar.

Cursos gratis y 100% online para hacer en verano: la provincia lanzó más de 150 capacitaciones laborales

El verano también puede ser una oportunidad para sumar herramientas laborales. El Gobierno de Santa Fe lanzó una amplia oferta de cursos gratuitos, online y asincrónicos, pensados para que cualquier persona pueda capacitarse en sus tiempos y desde cualquier lugar de la provincia.

Se trata del programa Impulsa, una iniciativa interministerial que reúne más de 150 cursos de formación laboral, todos en modalidad digital, disponibles las 24 horas y sin límite de edad ni de cupos. La propuesta apunta a mejorar la empleabilidad y potenciar el desarrollo productivo, con contenidos actualizados y orientados al mundo del trabajo.

Las capacitaciones se pueden realizar de manera asincrónica, lo que significa que no hay horarios fijos: cada participante accede a los materiales, videos y actividades cuando puede, desde el celular, una tablet o una computadora, con solo contar con conexión a internet.

¿Qué cursos hay?

La oferta es amplia y variada. Incluye formaciones en áreas con alta demanda laboral como:

Tecnología : inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, operador de PC, hardware.

: inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, operador de PC, hardware. Administración y finanzas : administración de pymes, gestión de costos, análisis de riesgo, liquidación de sueldos.

: administración de pymes, gestión de costos, análisis de riesgo, liquidación de sueldos. Comunicación y marketing : gestión de redes sociales, ventas online, publicidad en Google, creación de prompts en ChatGPT.

: gestión de redes sociales, ventas online, publicidad en Google, creación de prompts en ChatGPT. Recursos humanos y seguridad alimentaria, con capacitaciones desarrolladas junto a la ASSAL.

Los cursos se desarrollan gracias a acuerdos con empresas e instituciones de primer nivel como Cisco Systems Argentina, Amazon Web Services (AWS), DonWeb, CAME, AMIA y la propia ASSAL, lo que garantiza contenidos actuales y orientados a necesidades reales del mercado laboral.

Cómo inscribirse

Para conocer toda la oferta y anotarse, hay que ingresar a la plataforma oficial del programa Impulsa: https://www.santafe.gob.ar/ms/impulsa/

Allí se puede acceder tanto a los cursos online asincrónicos como a propuestas presenciales que se dictan en distintos puntos de la provincia. La inscripción es libre, gratuita y abierta a todos los santafesinos.

Un programa para aprender y trabajar

Impulsa articula el trabajo de los ministerios de Educación, Desarrollo Productivo y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objetivo de coordinar la formación profesional y mejorar la competitividad laboral en Santa Fe.

La iniciativa busca que cada persona pueda capacitarse en oficios y habilidades que potencien las economías regionales, aprovechen el tiempo disponible, incluso en verano, y abran nuevas oportunidades de trabajo.