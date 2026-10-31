En el Día de los Fieles Difuntos el Cementerio Municipal extiende su horario de visitas

Con motivo de celebrarse el próximo lunes 2 de noviembre el “Día de los Fieles Difuntos”, el horario de visitas del cementerio local será diferente a los habituales. También se recuerdan los nuevos horarios de servicios y visitas correspondientes a la temporada estival.

Día de los Fieles Difuntos: el Cementerio Municipal extiende su horario de visitas

La Municipalidad diseñó para el próximo lunes un horario especial de visitas en el Cementerio Municipal, ubicado en Avenida Blas Parera 5200, en conmemoración del “Día de los Fieles Difuntos” . Los vecinos de la ciudad podrán visitar el lugar desde las 7.15 hasta las 18.30 .

Por otra parte, en la Capilla Nuestra Señora del Carmen se oficiará una misa a partir de las 10.

Cementerio municipal de Santa Fe gentileza

Desde el 1 de octubre rige el nuevo horario de verano en la necrópolis local

Además, se recuerda que desde el 1 de octubre rige el nuevo horario de verano en la necrópolis local, que estará vigente hasta el próximo 31 de marzo del año 2027.

El mismo es de lunes a viernes de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. Sábados, domingos y feriados de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30.

Asimismo, la recepción de los servicios fúnebres se realiza de lunes a viernes de 7.15 a 11.30 y de 14.15 a 18.30. Sábados, domingos y feriados de 7.15 a 11.30.

Por último, cabe destacar que la atención al público en administración y crematorio es de lunes a viernes de 7.15 a 12.30.