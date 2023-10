"De noche no dormimos", dijo el hombre que fue atacado con un destornillador por un delincuente en barrio Acería

Joel, de 43 años, víctima del ataque, dialogó con la prensa y relató lo sucedido en la madrugada. "Me levanté porque sentí un ruido y vi el portón abierto de mi casa. Me acerqué a ver si faltaba algo pero no, todo estaba en su lugar".

"Cuando salí a la vereda lo que sí vi es el baúl abierto del auto de mi vecino y le toqué para despertarlo y avisarle que le podían estar robando la auxiliar. Me acerqué al auto y un muchacho me saltó encima con un destornillador tipo Phillips en la mano y me dio un chuzazo, lo agarré de la mano y ahí sentí dos puntazos que me dio con el filo, uno debajo de la tetilla, después cuando lo tumbé en el suelo me lastimó la espalda y otros dos en la cabeza y uno cerca de la oreja", agregó.

Si bien dijo que pudo haber estado en peligro decidió luchar con el delincuente: "Comencé a perseguirlo y le saqué el destornillador y uno de mis hijos se despertó y salió a ver qué pasaba. Como el joven quedó desvanecido en el piso denunciamos lo ocurrido y lo trasladaron al Iturraspe. Después empezamos a ver si había algún vecino con auto para poder ir al hospital ya que yo estaba sangrando mucho. Por suerte después de que me atendieron me dijeron que los cortes fueron superficiales".

Al ser consultado por la situación de seguridad en el barrio afirmó: "Acá no podés dejar nada a la vista, todo lo ponemos bajo llave y dentro de la casa porque se roban todo. De noche muchas veces no dormimos".

