De qué se trata "Vax Team", el plan para recuperar la vacunación infantil y frenar el regreso de enfermedades prevenibles en Santa Fe

El programa apunta a “recuperar los esquemas en la infancia” y fortalecer el compromiso social con la vacunación

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación —que favoreció el regreso de enfermedades como el sarampión y la tos convuls a—, el Ministerio de Salud de Santa Fe presentará este jueves “Vax Team” , un nuevo programa diseñado para revertir la crítica situación que atraviesa el país y que también golpea con fuerza a la provincia.

Aunque aún se mantiene cierto hermetismo sobre el alcance operacional del plan —incluyendo si se requerirá autorización de los padres para vacunar en las escuelas—, se sabe que Vax Team apunta a “recuperar los esquemas en la infancia” y fortalecer el compromiso social con la vacunación.

La estrategia propone un trabajo coordinado entre escuelas, centros de salud e instituciones de toda la provincia, retomando una práctica que durante décadas funcionó con muy buenos resultados: la vacunación dentro del ámbito escolar.

Vuelta a las escuelas

Uno de los ejes principales del programa es volver a vacunar a los chicos en las escuelas, una modalidad que fue habitual en Argentina, pero que con el tiempo quedó relegada. Las campañas se trasladaron casi por completo a hospitales y centros de salud, mientras que las normativas educativas se volvieron más restrictivas para permitir operativos dentro de los establecimientos.

Ahora, Santa Fe busca retomar ese enfoque. Desde el gobierno provincial señalaron que se trata de “una estrategia innovadora, cercana y de alto impacto comunitario para reposicionar la vacunación como herramienta eficaz para prevenir enfermedades graves”.

El ministro de Educación, José Goity, ya había anticipado que la provincia lanzaría un programa escolar de vacunación coordinado con Salud, para enfrentar el derrumbe en los niveles de inmunización.

Un panorama crítico

En 2024, la Argentina registró la caída más pronunciada en coberturas de vacunación infantil en décadas. Menos de la mitad de los niños recibió las dosis obligatorias del esquema de 5-6 años, y el panorama fue similar entre los preadolescentes de 11 años.

La Organización Panamericana de la Salud recomienda coberturas superiores al 85% para garantizar una protección efectiva, pero las cifras actuales apenas rondan el 50%.

Este escenario se profundizó tras la pandemia de Covid-19, en un contexto de mayor resistencia de algunas familias a vacunar a sus hijos. La consecuencia: el regreso de enfermedades que estaban controladas, con brotes, contagios masivos y casos fatales.

En la estrategia nacional contra el VPH, por ejemplo, se aplican dos dosis a los 11 años con un intervalo mínimo de seis meses, pero también allí se registraron fuertes retrocesos.

Rebrotes y preocupación

En las últimas semanas, sociedades científicas, especialistas de diversas áreas y especialmente pediatras renovaron su defensa de la vacunación como medida central de salud pública. A ellos se sumaron referentes culturales y periodistas.

Los rebrotes de sarampión, una enfermedad severa, encendieron alarmas en distintos países. La tos convulsa, o coqueluche, también mostró un repunte significativo: ya provocó la muerte de siete niños en la Argentina, entre ellos un bebé de un mes en Santa Fe. Ninguno estaba vacunado.

Con este contexto, la provincia apuesta a que Vax Team marque un punto de inflexión para elevar las coberturas, recuperar la confianza de las familias y evitar que enfermedades prevenibles sigan poniendo en riesgo a la población infantil.