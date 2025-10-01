Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Octubre comienza en la ciudad de Santa Fe con cielo despejado y temperaturas en ascenso

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

1 de octubre 2025 · 07:46hs
Octubre comienza en la ciudad de Santa Fe con cielo despejado y temperaturas en ascenso

José Busiemi

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, pero con presencia de algunas nubes y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 15.7º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el mantenimiento de las condiciones similares a las de los últimos días, donde predomina un sistema de alta presión con aportes de aire desde el sur/sureste en superficie, mientras que en altura comienzan a marcar presencia corrientes de aire más cálidas. No obstante ello, por el sur del continente se observa también el avance de un nuevo sistema frontal frío, el cual debería arribar a nuestra región entre últimas horas del sábado y el domingo. Esta situación genera que las jornadas se mantengan mayormente despejadas, con alguna nubosidad variable por momentos y con temperaturas oscilando entre los 11° C y los 15° C de mínima y los 25° C a los 33° C de máxima hasta por lo menos el día sábado y luego descendiendo significativamente con el ingreso del sistema frío. Respecto de las lluvias, con el arribo del sistema frío deberían producirse lluvias débiles a moderadas, entre la noche del sábado y la primera parte del domingo, no descartándose algunos eventos localmente más intensos o tormentas aisladas.

Jueves con cielo mayormente despejado, con nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 14º y máxima 29º. Vientos leves del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

En tanto para el viernes se espera una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada. Condiciones estables, con tendencia gradual a inestabilizarse. Temperaturas en ascenso: mínima 16º y máxima 31º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste e incrementando su intensidad.

Por último, se espera que el fin de semana comience con un sábado mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde/noche o la noche. Condiciones inestabilizándose gradualmente durante la jornada con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la noche. Temperaturas en ascenso: mínima 17º y máxima 33º. Vientos moderados del sector nor/noreste, oscilando entre el sureste y el noreste.

