Octubre comienza en la ciudad de Santa Fe con cielo despejado y temperaturas en ascenso

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, pero con presencia de algunas nubes y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 15.7º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el mantenimiento de las condiciones similares a las de los últimos días, donde predomina un sistema de alta presión con aportes de aire desde el sur/sureste en superficie, mientras que en altura comienzan a marcar presencia corrientes de aire más cálidas. No obstante ello, por el sur del continente se observa también el avance de un nuevo sistema frontal frío, el cual debería arribar a nuestra región entre últimas horas del sábado y el domingo. Esta situación genera que las jornadas se mantengan mayormente despejadas, con alguna nubosidad variable por momentos y con temperaturas oscilando entre los 11° C y los 15° C de mínima y los 25° C a los 33° C de máxima hasta por lo menos el día sábado y luego descendiendo significativamente con el ingreso del sistema frío. Respecto de las lluvias, con el arribo del sistema frío deberían producirse lluvias débiles a moderadas, entre la noche del sábado y la primera parte del domingo, no descartándose algunos eventos localmente más intensos o tormentas aisladas.