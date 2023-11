Denunciaron a un profesor de Reconquista por adoctrinar a sus alumnos: "No voten a Milei"

Gregorio Vietto, subsecretario de Nivel Medio del Ministerio de Educación de Santa Fe, señaló a los micrófonos de LT8: “Un profesor de historia fue denunciado por una maniobra de adoctrinamiento, diciéndoles a los alumnos del tercer año de la Escuela de Educación Técnica Nº 462 que no deben votar por Javier Milei”.

San Javier en alerta por la crecida del río Paraná: "No tenemos alojamiento para todos los animales"

“Sucedió el día viernes pasado, en la Escuela Técnica Nº 462 de Reconquista, una alumna de tercer año grabó al profesor teniendo palabras fuertes contra sus alumnos acerca del balotaje del 19 de noviembre. El profesor de historia dijo que Milei no tendría que presentarse porque defiende a la dictadura militar y no tienen que votarlo”, explicó Gregorio Vietto, subsecretario de Nivel Medio del Ministerio de Educación de Santa Fe.

Asimismo, puntualizó: “No estamos de acuerdo con la forma en que el docente encaró el tema de las elecciones dentro del aula. Esos alumnos están en condiciones de votar. El respeto no puede prescindirse, descalificando al otro no se gana nada, no se forma de este modo ciudadanía entre los alumnos”.

En ese sentido, el funcionario provincial indicó: “La investigación del docente de la institución y las opiniones de las familias de los alumnos, ya está en marcha por parte del Ministerio de Educación. Las escuelas son uno de los pocos bastiones que le quedan a la República para que no se pierda el respeto, la tolerancia”.

Por último, Vietto remarcó: “Lo más grave es que el docente se dirigió a los alumnos con términos desafortunados, diciéndoles “no sean descerebrados, no voten a Milei”.

• LEER MÁS: Cuándo finalizan las clases en Santa Fe y qué fecha estiman para iniciar el ciclo lectivo 2024