Desde Amsafé aclararon que "sin propuesta es muy difícil que se inicie el ciclo lectivo con normalidad"

Alonso expresó su preocupación por las decisiones que se tomaron a nivel nacional, entre las que destacó el no haber realizado la convocatoria a paritaria nacional, así como no enviar los fondos del incentivo docente, del plan 25 y del refuerzo nutricional. "Si el gobierno nacional persiste con esta decisión de no enviar los fondos, lo que va a suceder con los salarios de febrero es que los maestros vamos a cobrar menos. En un contexto inflacionario, donde estamos discutiendo no perder ante la inflación, los docentes vamos a cobrar menos. Esto para nosotros es inadmisible” remarcó el sindicalista en diálogo con Sol Play.

En la política provincial, destacó, el ojo está puesto en cumplir con la paritaria 2023, algo que ya se confirmó, así como esperan que se presente una propuesta salarial que vaya “en línea con la inflación”. En ese sentido, reiteró: “Nosotros objetamos cuando se nos dice «vamos a hablar y vamos a pensar una propuesta en torno a los recursos que tiene la provincia»”.

“Entendemos que es un panorama complejo, pero también sabemos que solamente una definición política puede hacer variar esta situación, que ojalá que así suceda, para que el 26 de febrero podamos empezar las clases” señaló el secretario general, en referencia a la posibilidad de que las clases no comiencen en la fecha establecida.

Y se lamentó: “Si no se modifican las definiciones políticas y seguimos en este camino, indudablemente vamos a lo que no queremos, que es un inicio conflictivo”.

Confirmaron el pago de la paritaria 2023

"Cumpliendo nuestra palabra de que lo íbamos a hacer en base al aumento de los ingresos del Estado provincial, debemos decir que en el mes de diciembre los recursos aumentaron el 14% y este viernes próximo pasado fue pagado el 14% con la planilla complementaria del mes de enero y que cuando estuvieran los aumentos de la recaudación del mes de enero, los cuales tenemos en este momento, –tuvieron una suba 18,6%–, nos permite aumentar el 20,6% de lo adeudado de 36,4%, que completa el 34,6% de la paritaria 2023 sin ningún perjuicio de ello y haciendo un esfuerzo enorme vamos a completar el 1,8% faltante para completar la paritaria 2023", señaló durante la mañana de este lunes Fabián Bastía, ministro de Gobierno

Y remarcó: "El saldo que restaba para cumplirla es del 22,4%, que pagaremos en planilla complementaria en el mes de marzo, correspondiente a la liquidación de los haberes de febrero".

