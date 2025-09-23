Uno Santa Fe | Santa Fe | octubre

Desde el 1 de octubre se habilita el giro a la derecha en avenida Rivadavia y calle Suipacha

La medida, aprobada por el Concejo Municipal, busca mejorar la circulación en una zona de alto tránsito y dar respuesta a un reclamo vecinal. También evalúan autorizar un segundo giro en Rivadavia y Tucumán

23 de septiembre 2025 · 11:03hs
Quedará habilitado el giro a la derecha en Rivadavia y Suipacha 

A partir del 1 de octubre, los automovilistas podrán realizar el giro a la derecha en la intersección de Avenida Rivadavia y calle Suipacha, una maniobra que hasta ahora estaba prohibida por la existencia del carril exclusivo para colectivos, taxis y remises.

La medida fue aprobada por el Concejo Municipal de Santa Fe en la sesión del pasado 19 de junio, a partir de una ordenanza impulsada por el concejal Lucas Simoniello, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular en una zona de alto tránsito, especialmente para quienes se dirigen hacia Candioti, Avenida Alem o el este de la ciudad.

Todos los días los santafesinos pierden tiempo y energía en embotellamientos. Con este cambio vamos a mejorar la circulación. Esta modificación no va en contra del carril exclusivo, que seguimos defendiendo, sino que lo complementa con criterio y seguridad”, señaló Simoniello.

El edil explicó que la iniciativa se trabajó junto a las áreas de control de tránsito, seguridad vial, transporte y movilidad, además del secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, y respondió a un pedido vecinal por los problemas que ocasionaba el desvío forzoso del tránsito hacia calles como Junín, entre Rivadavia y 25 de Mayo, donde se registraban congestiones y situaciones inseguras.

La implementación del cambio incluirá la colocación de señalización horizontal y vertical para garantizar la convivencia segura entre autos particulares y el transporte público. Desde el Concejo aseguraron que la ordenanza permitirá una distribución más eficiente del flujo vehicular, aliviando las calles paralelas y facilitando el acceso a zonas comerciales y residenciales.

Rivadavia y Tucumán

En paralelo, Simoniello, junto al concejal Carlos Suárez, presentó un pedido para evaluar la viabilidad de habilitar también el giro a la derecha en Rivadavia y Tucumán, con el mismo objetivo de descomprimir la circulación en el microcentro y mejorar las conexiones hacia Avenida 27 de Febrero, Avenida Alem y el Puerto de Santa Fe.

Tenemos que mejorar nuestra ciudad. La clave es escuchar a los vecinos. Hay que ordenar la movilidad para que cada uno gane tiempo, calidad y seguridad. En esa Santa Fe que queremos vivir, cada persona debe poder decidir, prever y realizar sus traslados de la mejor manera posible”, concluyó Simoniello.

