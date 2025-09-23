Desde el 1 de octubre se habilita el giro a la derecha en avenida Rivadavia y calle Suipacha

La medida, aprobada por el Concejo Municipal, busca mejorar la circulación en una zona de alto tránsito y dar respuesta a un reclamo vecinal. También evalúan autorizar un segundo giro en Rivadavia y Tucumán

A partir del 1 de octubre , los automovilistas podrán realizar el giro a la derecha en la intersección de Avenida Rivadavia y calle Suipacha , una maniobra que hasta ahora estaba prohibida por la existencia del carril exclusivo para colectivos, taxis y remises .

La medida fue aprobada por el Concejo Municipal de Santa Fe en la sesión del pasado 19 de junio , a partir de una ordenanza impulsada por el concejal Lucas Simoniello , con el objetivo de agilizar la circulación vehicular en una zona de alto tránsito, especialmente para quienes se dirigen hacia Candioti, Avenida Alem o el este de la ciudad .

“Todos los días los santafesinos pierden tiempo y energía en embotellamientos. Con este cambio vamos a mejorar la circulación. Esta modificación no va en contra del carril exclusivo, que seguimos defendiendo, sino que lo complementa con criterio y seguridad”, señaló Simoniello.

El edil explicó que la iniciativa se trabajó junto a las áreas de control de tránsito, seguridad vial, transporte y movilidad, además del secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, y respondió a un pedido vecinal por los problemas que ocasionaba el desvío forzoso del tránsito hacia calles como Junín, entre Rivadavia y 25 de Mayo, donde se registraban congestiones y situaciones inseguras.

La implementación del cambio incluirá la colocación de señalización horizontal y vertical para garantizar la convivencia segura entre autos particulares y el transporte público. Desde el Concejo aseguraron que la ordenanza permitirá una distribución más eficiente del flujo vehicular, aliviando las calles paralelas y facilitando el acceso a zonas comerciales y residenciales.

Rivadavia y Tucumán

En paralelo, Simoniello, junto al concejal Carlos Suárez, presentó un pedido para evaluar la viabilidad de habilitar también el giro a la derecha en Rivadavia y Tucumán, con el mismo objetivo de descomprimir la circulación en el microcentro y mejorar las conexiones hacia Avenida 27 de Febrero, Avenida Alem y el Puerto de Santa Fe.

“Tenemos que mejorar nuestra ciudad. La clave es escuchar a los vecinos. Hay que ordenar la movilidad para que cada uno gane tiempo, calidad y seguridad. En esa Santa Fe que queremos vivir, cada persona debe poder decidir, prever y realizar sus traslados de la mejor manera posible”, concluyó Simoniello.