Desde el directorio del LIF descartaron "desabastecimiento de medicamentos" y "cortes en la producción"

Analía San Román, integrante del directorio del LIF, manifestó que "no hay desabastecimiento de medicamentos", pero si admitió que "hay una situación compleja por la realidad financiera nacional y la inflación".

Analía San Román, integrante del directorio del LIF, dijo a este multimedios que "la fecha de cobro de los trabajadores del LIF es el último día del mes, y afortunadamente el viernes pudimos pagar. Está resuelto, no era una demora ni atraso en los pagos, tuvimos un inconveniente. Habitualmente siempre tenemos la disponibilidad antes del último día, pero la situación financiera es complicada".

La directora aseguró que "no hay desabastecimiento de medicamentos", pero si admitió que "hay una situación compleja por la realidad financiera nacional y la inflación".

En cuanto a las deudas con los proveedores denunciadas por los trabajadores, San Román manifestó que estos "siguen mandando los insumos porque confían en el LIF y saben la experiencia de que todos los años se ha cumplido, y en este caso también va a ser así".

"También los proveedores tienen ciertos inconvenientes, es un contexto complejo pero no exclusivo del LIF. Se retrasan las planificaciones pero es parte de la diaria", agregó.

"Somos muy conscientes y responsables de las deudas que vamos tomando, y los compromisos que tenemos los vamos a cumplir", sentenció al respecto.

San Román consideró, en diálogo con UNO Santa Fe que "no es una situación tan extrema, y que "es perfectamente controlable".

"En el LIF se sigue produciendo. Estos últimos años cuatro hemos tenido un ritmo muy vertiginoso, se hicieron muchas obras, tuvimos récord productivo del año pasado, es un ritmo de trabajo muy acelerado. Ahora este es un año más tranquilo, pero nada que no se pueda resolver", dijo.

Seguidamente, la directora adelantó que "tantas especialidades nuevas no van a salir", ya que "hay cuestiones que la misma inflación te lleva a que no inicies tantos proyectos nuevos, porque después la ejecución no es tan simple"

"El LIF no para, es un acuerdo que siempre se sostuvo esa política porque abastecemos a la salud pública de la provincia. La producción se está manteniendo. Toca resolver esa situación y para eso estamos", concluyó.