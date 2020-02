Desde Generar le piden al Poder Judicial "que rompa el silencio"

Frente a los Tribunales Santafesinos, la Asociación Civil Generar convocó este jueves a una concentración a 20 días de la muerte de la trabajadora social Daniela Cejas, hallada sin vida dentro de las instalaciones donde funcionaba la organización de la que era vicepresidenta. "Es un femicidio lo de Daniela, fue una muerte violenta", expresaron sobre la plaza 25 de Mayo en la que además pidieron que "el Poder Judicial rompa el silencio" y al Ejecutivo "basta de charlitas, queremos un Estado presente".

Liliana Loyola, presidenta de Generar, sostuvo: "La carátula de la causa es femicidio, lo decimos nosotras. Si a la fiscal le parece políticamente incorrecto que lo digamos nos hacemos cargo. Queremos saber quién mató a Daniela porque (la víctima) podría haber sido cualquiera de nosotras. Y por eso tenemos miedo. ¿Qué tanto miedo por imputar? El teléfono de Daniela no está. No vamos a parar hasta que hablen, que corten con este silencio. No solo Generar sino toda la comunidad santafesina. Somos muchas las mujeres que estamos expuestas, hasta en nuestras propias casas que es donde más ocurren los femicidios. Se nos murió Dani, nos la arrebataron de nuestra casa".

"Confiábamos en la fiscal Gioria, porque nos pareció una persona que se estaba interesando y cumpliendo respecto a la investigación, pero cayó en un silencio absoluto con la promesa de que se sabrá más cuando estén los estudios de laboratorio. Algo deben tener. Son 20 días y no solo Generar quiere saber, toda la comunidad quiere saber. Hay muchas personas trabajando en estos problemas con miedo, porque fue Daniela pero pudo haber sido cualquiera de nosotras. Que aparezca el responsable. Se lo reclamamos no solo a la fiscal, sino a todo el Poder Judicial", denunció a UNO Santa Fe.

Por su parte, Anabella Córdoba, presidenta del Colegio de Asistentes Sociales primera circunscripción afirmó a Periódicas: "El colectivo de Trabajo Social viene elaborando el duelo de la pérdida de una colega muy comprometida, que siempre se posicionó en defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres más vulneradas y de las personas con capacidades diferentes. Una persona con mucho compromiso y participación en nuestra institución. Estamos esperando que se esclarezca. Necesitamos saber".

Y destacó: "El silencio está hablando a gritos y nos está agobiando, nos está diciendo que no avanzamos en el proceso. Necesitamos saber qué pasó con Daniela, necesitamos que la persona que le ha quitado la vida tenga el debido proceso y vaya preso. Necesitamos tener seguridad en el colectivo, ya que hay muchas colegas con miedo porque tienen mucha exposición en el territorio. Necesitamos que el Estado cuide a los que cuidamos. Los trabajadores sociales tenemos una alta exposición y mucho compromiso con todos los sujetos vulnerados de la sociedad santafesina".

Loyola expresó sobre la movilización: "Este encuentro es para dejar presente su memoria, expresar nuestro reclamo por verdad y justicia, y para decir que Daniela y las 39 mujeres asesinadas en la provincia el año pasado y las siete que fueron asesinadas en el primer mes de 2020 no van a quedar impunes".

Nueva sede

Hoy son dieciséis las voluntarias que conforman Generar entre la comisión directiva, las trabajadoras sociales, asistentes y talleristas. Y son cerca de 80 quienes asisten allí para encontrar herramientas de emancipación y autonomía. Iba a reabrir sus puertas luego de unas semanas de descanso al otro día de que encontraron el cuerpo de Daniela, pero el hallazgo cambió los planes y las puertas quedaron cerradas una semana más. Las actividades se retomaron hace una semana en la sede de Acción Educativa –Pasaje Marsengo 5272– "hasta que encontremos un nuevo lugar. Ahora nos vamos de ahí, no se puede estar. Se siente una energía muy mala. Es complicada la situación pero vamos a arrancar, de a poquito", dijo Loyola.

Quién era Daniela

Daniela era licenciada en Trabajo Social y era la vicepresidenta de la Asociación Civil Generar, desde sus inicios en 2008. Nacida en Villa Trinidad, cursó sus estudios secundarios en Hersilia hasta que se decidió a estudiar en Santa Fe la carrera que llevó adelante con pasión por más de dos décadas. Además era referente nacional del Programa "Un niño, un futuro" de Cilsa desde la creación del mismo, en 2001. Y participaba como profesional en la Fundación Cristo Obrero.